盧秀燕會黃國昌 綠營批：台中多事之秋還想著「藍白合2.0」選總統

台中市長盧秀燕在市府會見民眾黨主席、立委黃國昌。（記者蘇孟娟攝）

2025/03/05 21:09

〔記者蘇孟娟／台中報導〕民眾黨主席黃國昌今天下午拜會台中市長盧秀燕，外界解讀是「藍白合2.0」起手式，兩人則說不談政治，純市政交流。民進黨市議員黃守達、陳淑華及陳俞融痛批，台中市正值多事之秋，公安問題爆不停，首長也接連爆爭議下台，盧秀燕還在結盟圖總統大位，塑造「藍白合」印象，根本無心市政；民進黨立委何欣純也籲盧秀上緊發條，解決台中公安比較重要。

盧秀燕則強調，台中市政府本來就是不分黨派，是開放式政府，任何政黨、社團或社會各界，願意來關心協助台中，她都歡迎。

請繼續往下閱讀...

黃國昌跨縣市請益之旅首站選台中，盧秀燕說，台中打造不少重大建設均靠自資，中央一毛錢都沒有，民眾黨在立院有8席立委，她要好好拜託多在中央協助支持；黃國昌則保證說，「台中市的事就是民眾黨的事」。

黃守達說，台中市近來有百貨氣爆，又有兩名首長因爭議下台，盧秀燕卻汲汲營營總統大路，才剛訪日回來，又跟民眾黨主席上演「藍白合2.0」，與其對外找結盟，不如好好整頓市府內部，更能爭取市民支持。

陳淑華批評，盧秀燕一貫只會怪中央，水湳園區當初是民進黨執政下遷移水湳機場，提供土地給台中市開發，盧秀燕不提中央協助，一再攻詰中央零資源支持3大建設，但台中巨蛋為何要花到百億打造，卻是因市府延冗，對自己的市政責任隻字不提，公安又連環爆，「台中市都管不好，還想選總統」。

陳俞融也說，台中市正值多事之秋，從中捷電纜爆炸、新光三越氣爆，公安問題層出不窮，市政問題亟待解決，盧秀燕卻選擇在此時高調接待黃國昌，營造藍白合作氛圍，擺明是為了個人政治盤算，而非真正關心市政；況且藍白在立法院掌握多數，盧秀燕刻意安排與民眾黨的會面，塑造藍白聯手的形象，根本是為自己未來更上一層樓布局，而非真正為台中爭取建設經費。

何欣純則說，盧秀燕、黃國昌會面談到要共同為台中發展努力，但若真顧及地方發展，兩人都是現在政壇上有相當影響力的人物，應呼籲立院在野黨團支持行政院提出的覆議案，讓台中市重大公共建設中央地方同心合力。

何欣純提醒盧秀燕，市民最關心的是台中的公安，包括台中新光三越氣爆事故的原因、建物安全等，市府要上緊發條儘早讓台中回復正常，市民才能安心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法