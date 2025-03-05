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    國家船模實驗室種子部隊成軍 10專家到英國受訓

    管碧玲（前排中）接見國家船模實驗室首批「種子部隊」。（國海院提供）

    管碧玲（前排中）接見國家船模實驗室首批「種子部隊」。（國海院提供）

    2025/03/05 19:06

    〔記者洪定宏／高雄報導〕國家海洋研究院主導興建的國家船模實驗室，去年5月16日由當時的總統蔡英文主持動土典禮後，國海院今年2月結合台灣海洋大學、成功大學、海軍造船發展中心、台灣大學共10位專家，前往英國接受2週的操作培訓課程，成為首批國家級「種子部隊」。

    國家船模實驗室由國海院前兩任院長邱永芳與陳建宏規劃，落腳在高雄市興達港，曾邀集學術界及產業界，召開提升造船競爭力會議、合作共識會議、座談會、專業諮詢會議等，研擬建置期程與細節，2022年6月21日在蔡英文主持下，成立「船模試驗國家隊」。

    海委會主委管碧玲今天接見「種子部隊」強調，船模實驗室是國艦國造的關鍵環節，但台灣現有的實驗室無法進行耐海性能試驗、操縱性能試驗及各項特殊運動性能量測等項目，必須跟國外合作，總面臨船舶建造進度、成本與機敏性等諸多挑戰，因此推動建置「國家船模實驗室」，預計2027年完工，並派遣10位專家到英國受訓。

    參訓的國海院副研究員林世昌表示，講師是超過20年工作經驗的專家，他們學到安全管理、船模製造與品質管控、壓載與平衡調整、實驗執行與資料擷取分析等關鍵技術。

    國海院指出，國家船模實驗室建置台灣首座的耐海性能水槽與迴旋臂水槽，另有造波機系統、造風系統、拖車與廻旋臂系統、高速電腦及船模製造工場。

    國家船模實驗室「種子部隊」到英國受訓。（國海院提供）

    國家船模實驗室「種子部隊」到英國受訓。（國海院提供）

    國家船模實驗室「種子部隊」到英國受訓。（取自管碧玲臉書粉專）

    國家船模實驗室「種子部隊」到英國受訓。（取自管碧玲臉書粉專）

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