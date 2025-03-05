中國政府工作報告喊推進「祖國統一」 陸委會：涉台內容與去年雷同

中國國務院總理李強今日發表政府工作報告，在涉台部分，聲稱要堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅定不移推進「祖國統一」大業。（翻攝直播）

2025/03/05 18:51

〔記者陳鈺馥／台北報導〕第14屆中國全國人大3次會議今天開幕，中國國務院總理李強發表政府工作報告。在涉台部分，聲稱要堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅定不移推進「祖國統一」大業；陸委會今天強調，工作報告涉台部分的內容與去年雷同，並無特殊變化。

李強說，要深入貫徹習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對人民軍隊的絕對領導，全面深入貫徹軍委主席負責制。全力打好實現建軍100年奮鬥目標攻堅戰，深入推進練兵備戰，捍衛國家主權安全和發展利益。

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李強指出，我們要全面準確堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」高度自治的方針，維護憲法及基本法確定的特別行政區秩序，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，支持香港澳門發展經濟、改善民主，更好融入國家發展大局，保持香港澳門長期繁榮穩定。

李強宣稱，要堅持貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展，完善促進兩岸經濟文化交流合作機制和政策，堅定不移推進「祖國統一」大業，攜手共創民族復興偉業。

對此，陸委會說，今年中共國務院在「人大」提出政府工作報告涉台部分的內容與去年雷同，並無特殊變化，政府將持續關注中共「兩會」期間相關動態。

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