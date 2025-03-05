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    黃國昌拜會盧秀燕藍白合？何欣純籲立院在野黨團支持覆議案

    民進黨立委何欣純（右）呼籲，立院在野黨團支持行政院的覆議案。（何欣純提供）

    民進黨立委何欣純（右）呼籲，立院在野黨團支持行政院的覆議案。（何欣純提供）

    2025/03/05 21:22

    〔記者陳建志／台中報導〕民眾黨主席黃國昌今天下午到台中市政府拜會市長盧秀燕，外界解讀是「藍白合起手式」，民進黨立委何欣純認為，既然雙方談到要共同為台中發展努力，為了地方發展，呼籲立院在野黨團應支持行政院提出的覆議案。

    何欣純說，對於民眾黨訪問台中市政府一事，雙方雖然強調今天以市政為主，不談選舉及政治，卻是首見政黨領導人踏入台中市府拜訪。

    何欣純認為，雙方談到要共同為台中發展努力，基於地方發展，呼籲立院在野黨團應支持行政院提出的覆議案，因台中還有很多重大公共建設需要中央地方同心合力。

    何欣純指出，台中一直是最富創造力的城市，只要能夠幫助台中繁榮進步，不分黨派，市長跟黃主席都是現在政壇上有相當影響力的人物，希望今天會面以後，台中未來發展在中央地方同心合力之下，能夠真的實質進步。

    何欣純並提醒盧秀燕市長，市民還在關心台中的公安，新光三越氣爆事故的原因、責任、建築物安全、還有許許多多櫃哥櫃姐、清潔保全、美食街、還有臨時工生活保障的問題，這些都是急需共同關心的事情，市府要上緊發條，趕緊讓台中回復正常，市民安心。

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