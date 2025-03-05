同團赴港1人被控洗錢關押 傅崐萁竟未通知陸委會

陸委會表示，隨花蓮縣政府赴香港參加旅遊博覽會的旅遊業者中，確實有人於入境時遭拘捕。（資料照）

2025/03/05 18:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁2月前往香港，自稱代表「台灣中央政府」與港方洽談旅遊合作。外交部長林佳龍今（5日）披露，與傅崐萁同團其中一人在香港被抓，至今仍被中共關押。據透露，港警指控該名女子2000年涉及一筆1萬美金的洗錢案，當天人被帶走後，傅崐萁從未向台灣官方通報或求援，而當事人已被香港法官裁定收押。

據了解，傅崐萁日前與花蓮縣長徐榛蔚一行，赴港參加「香港觀光博覽會」與香港旅遊業監管局官員、香港區議會議員見面，傅聲稱他代表「台灣的中央政府」，承諾提供補助進行在台跨縣市觀光合作。

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2月12日，傅崐萁一行入境香港時，其中一名陳姓女團員當場被港警帶走扣留。陳女任職於花蓮新光兆豐農場，家屬得知後透過地緣關係，向曾任花蓮縣藥師公會理事長的民眾黨立委林憶君求援，但陳女持續被關押。

知情人士指出，香港方面指控陳姓女子在2000年洗錢1萬美元，因為是25年前的事，且1萬美元金額不多，所謂「洗錢」是香港警方的說法，是否真有「洗錢」目前不得而知。當事人已經聘請律師，日前有開過一次保釋庭，但香港法官不同意保釋，目前仍被聲押，近期將會再開庭一次。

最離譜的是，陳姓女子是跟傅崐萁同一團前往香港，在香港出事被抓走，該團竟然完全不在意，自稱代表「台灣中央政府」的傅崐萁沒有知會陸委會，反而是家屬透過管道找上民眾黨立委林憶君，再由林向陸委會陳情。

據透露，林憶君向陸委會反應前，台灣駐香港辦事處早已掌握有花蓮民眾在香港被抓，陸委會遂將處理進度轉告立委，再由立委告知家屬；我方掌握，當事人背景相當單純、非民進黨員，去宣傳花蓮觀光卻被港警莫名其妙逮捕，家屬感到非常訝異。

陸委會表示，據瞭解，此次隨同花蓮縣政府赴香港參加旅遊博覽會的花蓮旅遊業者中，確實有人於入境時遭到拘捕，留置至今。

陸委會指出，本會香港辦事處於接獲訊息後，已即時提供相關必要協助，並瞭解是被香港警方指控涉及刑事案件。由於案件在香港司法程序中，本會將持續關切，並將最新訊息轉知家屬。

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