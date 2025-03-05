促進台日EPA 日本全牛齡牛肉擬開放進口

衛福部4日預告日本30個月齡以上的牛肉可開放進口，不過，頭骨、腦、眼睛、脊髓、絞肉、內臟仍不得輸入。（資料照）

2025/03/05 18:35

〔記者鍾麗華／台北報導〕衛福部4日預告日本30個月齡以上的牛肉可開放進口，不過，頭骨、腦、眼睛、脊髓、絞肉、內臟仍不得輸入；而衛福部預告同日，外交部也對外證實，台灣正積極推動與日本簽署經濟夥伴協議（EPA），若能順利簽署，將有助於解決日益複雜的貿易問題，進一步提升雙邊經貿合作關係。

台灣2003年禁止狂牛症疫區國家輸入牛肉，不過，隨著疫情可控，2021年1月1日起衛福部已開放包括30月齡以上的全牛齡美牛進口，2023年6月也開放加拿大全牛齡牛肉進口。

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世界動物衛生組織（OIE）已對於日本牛肉歸類為「風險可忽略」，衛福部也於2017年解禁30月齡以下日本牛肉，近日則預告放寬30個月齡以上日本牛肉，官員指出，預告60天期滿後，將進行公告程序，日本的全牛齡牛肉將可進口。

事實上，日台交流協會專務理事花木出一月即向我駐日代表李逸洋爭取30個月齡以上日本牛肉進口台灣。官員表示，相關的申請案都有嚴謹審查程序與風險評估，而目前僅荷蘭還有12月齡以下的限制，其他主要進口國都是全牛齡。

根據統計，去年進口台灣的牛肉，美國排名第一，約6萬公噸（占39％），其次依序為巴拉圭3萬5843公噸（占23％）、澳洲3萬4123公噸（占22％），日本為2086公噸，僅佔1.34％。

對於台日貿易協議，外交部長林佳龍已指示駐日代表處積極與日本政府商議，並透過現有雙邊經貿平台協商，外交部日前進一步證實，台灣正積極推動與日本簽署EPA。

外交部表示，日本是台灣的第3大貿易夥伴，我國則是日本第四大貿易夥伴，2024年台日雙邊貿易總額高達722.9億美元，兩國不僅貿易密切往來，產業也具有高度互補性，若能簽署EPA，將有助解決日益複雜的貿易問題，進一步提升雙邊經貿合作關係，對雙方都有利。

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