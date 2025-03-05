隨傅崐萁赴港遭中共關押卻找白委幫忙 蔡依橙：白營真有更直接管道？

國民黨團總召傅崐萁。（記者塗建榮攝）

2025/03/05 23:06

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立法院黨團總召傅崐萁偷偷去香港參加旅展，被爆料後才輾轉承認，如今外交部長林佳龍揭露傅崐萁同團有人遭中共關押，至今仍未獲釋，傅崐萁卻未通報相關單位，家屬無奈只能找民眾黨立委求助。對此，知名醫師作家蔡依橙納悶，為何是特別找白營幫忙，難道白營真的有更直接的溝通管道？

立法院本會期開議前夕，傅崐萁宣稱重感冒，缺席藍營記者會和立院朝野協商，結果後來被爆出其實是偷偷跑去香港。面對外界質疑，傅崐萁回應說，他是去參加旅展，但他在旅展會場自稱代表台灣人、代表中央政府要與香港談合作，反倒讓輿論怒火越發延燒。

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林佳龍今天揭露，與傅崐萁同團的一名女性旅行業者在香港遭中共逮捕，至今都沒釋放，他忍不住嗆傅崐萁，「如果代表中央政府，他怎麼保護不了跟他同團的人」。據悉，2月隨傅崐萁去香港的除了花蓮縣府人員，還有部分花蓮旅行業者，入境時，陳姓旅遊業者遭港警指控曾在港涉犯洗錢被帶走，但傅崐萁從來沒有主動通報我國陸委會或相關單位，陳女家屬只能找民眾黨立委林憶君求援，但中方連業者的保釋申請都駁回。

蔡依橙下午在臉書PO文說，「連傅崐萁去香港，都不能團進團出全身而退。你說，去中國，誰是安全的呢？說是去洽談旅遊合作，結果作旅遊的同行者被關起來……。中共香港說你洗錢，你就洗錢，真相沒人知道，我想傅崐萁也不知道。」他還質疑，過去前民眾黨主席柯文哲遭爆有管道直通國家主席習近平掀各界譁然，如今被捕者的家屬特別去找白營的人幫忙，「也是很神奇，他們有著更直接的管道嗎？」

另外，前立委陳柏惟也批傅崐萁，「隱瞞去香港，又隱瞞身邊的人被捕，你連身邊的人都保護不了，台灣人怎麼信任你做多數黨總召的立法院會保護台灣？」

對此，傅崐萁今天切割被中共抓捕的團員，聲稱不認識對方，香港旅展活動不是他主辦的，與他無關，應該去詢問相關單位。

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