葉元之否認對助理病逝不聞不問 陳東豪加碼爆料這件事狠打臉！

國民黨立委葉元之遭爆是「慣老闆」，助理病逝不聞不問。（資料照）

2025/03/05 19:28

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有週刊今天（5日）根據前親民黨發言人吳崑玉一則對話截圖，指控國民黨立委葉元之是「慣老闆」、助理生重病乃至過世都不聞不問，葉元之出面聲稱，他上週有去離世助理的靈堂捻香致意。不過媒體人陳東豪打臉，指葉元之根本不在意助理狀況，是相關對話開始流傳時，才跑去問吳崑玉靈堂位置，還辯稱自己是聯絡不上該名助理而非不關心，怒批葉元之連做人都不會。

前親民黨發言人吳崑玉在自己的聊天群組對話訊息，今天被週刊披露出來，吳崑玉在訊息中轉述媒體人馮昭的指控，葉元之對其丈夫、方姓助理常有言語羞辱，平時就是個慣老闆，在葉元之辦公室工作不僅壓力大，而且很不受尊重。今年1月10日，方姓助理在辦公室工作到一半腰部非常不舒服，因此請假就醫，隔天情況沒好轉想繼續請假，結果葉元之竟嗆「現在是會期末最忙的時候，你今天不來就不用來了」，之後方姓助理就直接被辭退，且被踢出所有群組。

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方姓助理後來進一步接受檢查，發現腰痛不是骨科問題，而是嚴重胃潰瘍、腸穿孔、腹膜炎，緊急接受手術，進了加護病房30多天，但病況持續惡化，最後逝世。馮昭痛訴，丈夫在院期間，葉元之不聞不問，連一通電話都沒有打過，過世後也沒去靈堂，等丈夫後事忙完，她一定會「讓大家知道葉元之的嘴臉」。而吳崑玉在訊息中也表示，自己聽到這件事後也相當生氣。

對此，葉元之今下午出面宣稱，從未有解雇該同仁或阻礙其就醫的情況發生，自己對同仁的離世感到過震驚與不捨，上週收到噩耗後第一時間就有到靈堂捻香致意，今天相關報導內容有許多與事實不符之處，但出於對往生者及其家屬的尊重，在告別式之前，不對相關細節做進一步回應，願往生者安息。

不過陳東豪今天在政論節目上加碼爆料，他還在跑司法新聞時就認識這位方姓助理，方男過去當已故前立委劉文雄助理的時候，葉元之在另名已故前立委龐建國手下工作，以前葉元之遇到方姓助理還會喊聲「大哥」，因為以方男在國會工作資歷是葉元之的前輩。去年葉元之當上立委後，就找來方男當助理，但方男身體近年不太好，後來的事情就如吳崑玉被流出的訊息所述那樣。

陳東豪接著說，其實吳崑玉本人並沒有要讓對話訊息流出來，而那是在親民黨有關的內部群組傳的，但有人就將這段訊息截圖丟出來在藍營流傳，葉元之看到後就打電話給吳崑玉想要做解釋，「你知道葉元之離譜到什麼程度，方姓助理生病過世他居然不知道，他的解釋理由竟然是『聯絡不上』，而他也是打電話給吳崑玉後，吳崑玉才告訴他方男的靈堂在哪裡，他才趕快過去。」

陳東豪批評道：「先不講方男在立法院是葉元之的前輩，當助理生病的時候你竟然叫人家離職，做人是這樣子嗎？然後這中間一個月的時間，你居然都不關心還說打不通電話，人家都生病了怎麼接你電話？這種話都說得出來，表示他連方男的太太都沒有聯絡，人走了他都不知道。這是做人的基本道理，跟你支持什麼政黨，跟葉元之做了什麼事情都沒有關係，這是做人！」

一旁的媒體人鐘年晃聽完則表示，這其實在法律上也是有問題的，因為立法院助理算勞工，勞工本來就有請病假的權利，葉元之無故辭退人家本就違反勞基法，「這件事情跟政黨無關，這就是一個人性的問題，不聞不問也太扯了吧！你說聯絡不到？拜託你不會問一下你辦公室其他人嗎？就算聯絡不到本人也可以聯絡他太太吧，單純是你沒有心而已！你對助理都漠不關心，你會關心選民嗎？」

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