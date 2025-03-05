苗栗（火旁）龍追加經費近5成墊付款 市代會決議政風室調查

今年苗栗（火旁）龍系列活動決標940萬元，市公所追加墊付近460萬元，由於往年辦理經費約900萬元，引發爭議。（圖由苗栗市公所提供）

2025/03/05 18:05

〔記者彭健禮／苗栗報導〕今年苗栗（火旁）龍系列活動決標940萬元，市公所追加墊付近460萬元；因往年辦理總經費不過約900萬元，引發爭議。苗栗市民代表會於今天臨時會決議通過由政風室專案調查釐清；公所說明，因前、後任市長活動政策轉型而有調整或追加，且爭取（火旁）龍無形文化資產認證，追加墊付合法。

（火旁）龍追加墊付案於今年2月13日市代會休會期間，由市民代表會主席陳仁杰簽核同意；市民代表李建宏認為行政程序有爭議，提案建請政風室專案調查釐清，獲劉鳳瑩等8名代表附署，於今天市代會臨時會臨時動議討論。

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李建宏質疑追加提請墊付案，行政程序上是否完備？過去幾年均無編列活動宣傳後餐敘預算，今年2場記者會後共花費22萬6000元；20萬元購買馬來西亞媒體報導；及增購抱枕、燈籠、筆記本及悠遊卡等活動紀念品148萬3000元等追加墊付項目，似有採購時序問題。

另，劉鳳瑩則認為追加墊付款項近活動經費5成離譜，許多市民都在談論，建議全案移送檢調調查釐清。對此，陳仁杰於會中進行表決，劉鳳瑩離席、大多數舉手不同意移送檢調，但決議由政風室調查，於下次定期會向代表會報告。

市公所表示，前市長、立委邱鎮軍主政時（火旁）龍主打巡庄，現任市長余文忠則推親子，活動因政策轉型而調整或辦理追加項目，且依採購法規定，追加墊付金額可以在標案金額50％以內，此墊付案程序完全合法。

余文忠則感謝公所全體同仁的努力辛苦付出，並強調沒有浪費公帑，今年苗栗（火旁）龍不僅有馬來西亞媒體報導，也獲美聯社、日本節目介紹，打開國際能見度，且市公所與苗栗市玉清宮合作，爭取無形文化資產認證，一旦通過，更能獲文化部補助，讓苗栗（火旁）龍永續傳承。

今年苗栗（火旁）龍系列活動追加墊付款案，經苗栗市代表會討論表決，大多數代表舉手不同意移送檢調，但決議由政風室調查，於下次定期會向代表會報告。（記者彭健禮攝）

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