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    高市府整併研考會與資訊處 「智慧城市發展委員會」 9月掛牌

    高市府新任副秘書長王宏榮（右一）、毒防局長陳盈秀（右二）、青年局長林楷軒（左二）、及去年6月底接任研考會主委的陳博洲（左一）等人，今天拜會議長康裕成（中）。（記者葛祐豪翻攝）

    高市府新任副秘書長王宏榮（右一）、毒防局長陳盈秀（右二）、青年局長林楷軒（左二）、及去年6月底接任研考會主委的陳博洲（左一）等人，今天拜會議長康裕成（中）。（記者葛祐豪翻攝）

    2025/03/05 17:50

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府去年先將資訊中心改制為資訊處，擴大人力及預算經費，今年計畫再將資訊處與研考會合併，於今年9月1日整併為一級機關「智慧城市發展委員會」，組織條例近日已獲市政會議通過，將送議會審議。

    高市府新任副秘書長王宏榮、青年局長林楷軒、毒品防治局長陳盈秀，及去年6月底接任研考會主委的陳博洲等人，今天（5日）拜會議長康裕成，就市府各項施政計畫與未來發展方向進行交流。

    陳博洲表示，市府研考會與資訊處將於今年9月1日整併為一級機關「智慧城市發展委員會」，組織條例近日已獲市政會議通過，將送議會審議，希望議會支持。未來整併後，將進一步強化資訊安全，並優化市府資訊資源的整合，提升數位治理能力。

    陳博洲提到，隨著AI技術進步，未來市府將在內部扮演數位助手的角色，在外部則作為市民的客服平台。

    康裕成期許整併後的「智慧城市發展委員會」，能有效整合資訊資源，議會也將全力支持。她也勉勵陳博洲，未來不僅要關注智慧城市的技術發展，更應注重數位治理的民生導向，如何運用科技提升市民生活品質、提升市政服務的透明度與效率。

    對於新任青年局長林楷軒，康裕成期許他能發揮創新思維，專注於青年創業和創新事業的發展，為年輕人提供更多的支持和資源，「青年局應積極搭建平台，為青年創業者提供更好的政策保障和資金支持!」

    康裕成也肯定新任毒防局長陳盈秀，是行政歷練豐富的首長，毒品防治工作關乎市民福祉，需要與警察局、衛生局等緊密合作，確保跨部門的協同效應發揮到最大，未來不僅要從治安角度，加強打擊毒品犯罪，還要強化對高危險群體的關懷與輔導，從源頭減少毒品問題的蔓延。

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