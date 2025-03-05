拜會盧秀燕 黃國昌喊保證「台中的事就是民眾黨的事」

黃國昌會盧秀燕，送前主席柯文哲著作。（記者蘇孟娟攝）

2025/03/05 17:00

〔記者蘇孟娟／台中報導〕民眾黨主席黃國昌今日下午到台中市府拜會台中市長盧秀燕進行市政交流，盧秀燕說，台中打造包括綠美圖、國際會展中心及台中巨蛋，全是市府自有資金建設，中央一毛錢都沒有，民眾黨立院有8席，她要好好拜託；黃國昌則連說，他明確保證「台中的事就是民眾黨的事」。

黃國昌今日展開「3+1進化版計畫」請益之旅，首站拜會台中市政府，他與盧秀燕均提及兩人昔日曾是立法院同事，且均在財政委員會，盧秀燕恭喜黃國昌當選民眾黨主席，也提及民眾黨在立法院有8席立委，她要好好拜託。

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盧秀燕說，因為台中打造包綠美圖、會展中心及台中巨蛋，全是市府自資建設，中央一毛錢都沒有，台中是咬著牙、含著淚建設，「相對其他城市的順利，我們真的非常非常辛苦」；她拜託民眾黨未來能多在中央協助支持台中市的建設。

黃國昌則說，在舊的財政收支劃分法下，台中市還能撐出建設是非常不容易的事，他說，他明確保證「台中市的事就是民眾黨的事」，未來會在立法院跟國民黨立委不分黨派合作，為台中爭取更好的建設及應該得到的足夠經費，他義不容辭。

此外，盧秀燕再說，台中國際會展中心東側由市府自建，年底即能營運，但市府另提供土地由中央出錢建設西側展場，目前預算在國民黨立委爭取下增到60億，但遲未能動工，也盼負責營運的外貿協會能早日動工，以防物料上漲，更不易招標；台中市另推大巨蛋建設，也盼能協助。

黃國昌則說，市政一棒接一棒，肯定盧秀燕繳出漂亮成績單，未來會不分黨派從中央跟地方一起合力推動。

黃國昌會盧秀燕豪喊保證，「台中的事就是民眾黨的事」。（記者蘇孟娟攝）

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