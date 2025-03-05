為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    黃國昌拜會盧秀燕「藍白合2.0」？ 2人口徑一致：不談政治

    黃國昌台中拜會盧秀燕「藍白合2.0」？2人口徑一致稱不談政治。（記者蘇孟娟攝）

    黃國昌台中拜會盧秀燕「藍白合2.0」？2人口徑一致稱不談政治。（記者蘇孟娟攝）

    2025/03/05 16:40

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕民眾黨主席黃國昌今日下午到台中市府拜會台中市長盧秀燕，外界政治解讀是「藍白合2.0」起手式，甚至未來有無可能以黨主席對黨主席身分交流，對此，盧秀燕強調，上班時間不談政治，「這題不會有答案」；黃國昌也說，就是來請益市政。

    黃國昌展開縣市請益之旅，「3+1進化版計畫」首站選台中，以民眾黨主席身分拜會藍營一姊盧秀燕，但外界政治解讀是「藍白合2.0」的起手式，佈局台中，甚至未來可能以黨主席對黨主席身分再交流。

    對此，盧秀燕強調，台中市政府本來就是不分黨派，是開放式政府，任何人關心、協助台中，都非常感謝，任何政黨、社團或社會各界，只要願意來關心台中、協助台中，都非常歡迎。

    至於其他，她先說，大家都知道她擔任市長6年以來，上班時間除了市政以外，不會談政治，也不會談選舉，也不會談政黨方面的合作事宜，「很抱歉今天沒有答案」，政黨選舉議題也不在這答覆。

    黃國昌另被問及罷免浪潮進入第二階段，民眾黨是否協助國民黨等，他在回應前，盧秀燕還小聲提醒，黃國昌也說，今天僅純市政交流及請益，「政治題不答」。

    黃國昌台中拜會盧秀燕「藍白合2.0」？2人口徑一致稱不談政治。（記者蘇孟娟攝）

    黃國昌台中拜會盧秀燕「藍白合2.0」？2人口徑一致稱不談政治。（記者蘇孟娟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播