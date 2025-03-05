黃國昌拜會盧秀燕「藍白合2.0」？ 2人口徑一致：不談政治

黃國昌台中拜會盧秀燕「藍白合2.0」？2人口徑一致稱不談政治。（記者蘇孟娟攝）

2025/03/05 16:40

〔記者蘇孟娟／台中報導〕民眾黨主席黃國昌今日下午到台中市府拜會台中市長盧秀燕，外界政治解讀是「藍白合2.0」起手式，甚至未來有無可能以黨主席對黨主席身分交流，對此，盧秀燕強調，上班時間不談政治，「這題不會有答案」；黃國昌也說，就是來請益市政。

黃國昌展開縣市請益之旅，「3+1進化版計畫」首站選台中，以民眾黨主席身分拜會藍營一姊盧秀燕，但外界政治解讀是「藍白合2.0」的起手式，佈局台中，甚至未來可能以黨主席對黨主席身分再交流。

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對此，盧秀燕強調，台中市政府本來就是不分黨派，是開放式政府，任何人關心、協助台中，都非常感謝，任何政黨、社團或社會各界，只要願意來關心台中、協助台中，都非常歡迎。

至於其他，她先說，大家都知道她擔任市長6年以來，上班時間除了市政以外，不會談政治，也不會談選舉，也不會談政黨方面的合作事宜，「很抱歉今天沒有答案」，政黨選舉議題也不在這答覆。

黃國昌另被問及罷免浪潮進入第二階段，民眾黨是否協助國民黨等，他在回應前，盧秀燕還小聲提醒，黃國昌也說，今天僅純市政交流及請益，「政治題不答」。

黃國昌台中拜會盧秀燕「藍白合2.0」？2人口徑一致稱不談政治。（記者蘇孟娟攝）

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