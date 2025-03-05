1人揪5人簽罷免 台中罷藍二階連署書3/7送議員服務處

台中二階連署書將火速送議員服務處，圖為志工在街頭宣傳情形。（記者黃旭磊攝）

2025/03/05 16:30

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市國民黨6名立委，包括廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、顏寬恒、楊瓊瓔及江啟臣罷免一階提議全數審議過關，罷團聯合將在7日（週五）一早北上中選會領取二階連署書，「展翅廢翔」罷團志工說，待電子掃描給印刷廠後，當天火速列印空白連署書，下午3點送達民進黨市議員陳淑華等多處服務處，陳淑華說，「對於不適任的立法委員我們可以不必等4年任期，用罷免權來提早換人」。

台中第二、三、四、五、六及八選區罷免行動，將於7日同步啟動二階連署，志工今天表示，至中央選舉委員會領取連署書後，當天下午透過電子掃描、大量印刷，最快下午3點後率先送達台中市議員陳淑華、何文海、林祈烽及前議員張耀中等率4大服務處，也會送到河南路二段40-2號（中四罷團活動中心），再以簡訊、電話通知民眾開始第二階段連署。

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志工透露，由於連署書格式複雜，不單僅個資及繳交身份資料，將派講師上課後，由服務處專員協助民眾填寫，呼籲民眾1人揪5人簽罷免連署，收件要收到10萬份，送件要送到5萬份才能保證罷免成功。

陳淑華說，這是台灣人維護自由民主權利，對於不適任立委不必等4年任期，用罷免權來提早換人，而服務處會因應民眾需要，配合公民團體二階罷免連署活動，全力代收全台各地各選區連署書，屆時會簡訊、電話通知民眾開始二階連署。

何文海表示，這幾天罷團會派講師來上課，以便週一至週五上午8時至傍晚5時半，由志工團隊提供罷免連署服務，順利協助公民團體進行活動。

林祈烽強調，許多民眾詢問關心罷免期程，希望能盡速簽署第二階段連署書，為了方便上班族平日不便連署，例假日包括3月8日週六早上9時至下午4時及3月9日週日下午2時至5時，將開放服務處供民眾簽署，之後每週六下午2時至4時30分也會與志工合作，希望能盡速完成5萬份目標。（16:40更新）

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