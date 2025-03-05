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    賴清德：面對變局沒有分裂本錢 掌握契機壯大國家

    兼任民進黨主席的總統賴清德。（資料照）

    兼任民進黨主席的總統賴清德。（資料照）

    2025/03/05 16:41

    〔記者陳昀／台北報導〕民進黨中常會今邀請中華經濟研究院院長連賢明，以「川普2.0的貿易和產業政策」為題進行專案報告，兼任民進黨主席的總統賴清德聽取報告後表示，執政團隊審慎擬定對策、做出最妥適的安排，確保產業站穩腳步、佈局全球，並鞏固台灣在全球高科技產業的關鍵地位；對於無謂的批評，他要重申，面對變局，台灣沒有分裂的本錢。

    賴清德表示，美國川普總統勝選後，台灣各界都緊盯川普新政，而執政團隊面對當下變局，更深入研究、審慎擬定對策，端出產業及財經方案，按部就班，做好最妥適的安排，確保國家利益與產業優勢不受衝擊，讓產業能夠持續站穩腳步，同時布局全球。並且在互惠雙贏的原則下，鞏固台灣在全球高科技產業不可或缺的關鍵地位。

    賴清德指出，對於某些無謂的批評，他必須重申，面對變局，台灣沒有分裂的本錢，特別在國防、外交、國際經貿事務更是如此，希望大家能夠團結，一起因應變局，掌握契機，讓國家更壯大，繼續前進。

    賴清德提及，本週敦睦遠航訓練支隊將啟動國內環島航訓，會靠泊全台各地的主要港口，歡迎國人朋友前往參觀，一同見證國防自主的成果，特別感謝第一線盡忠職守的國軍弟兄姊妹，完成一項又一項艱鉅的任務，是守護國家、守護人民生命財產安全最重要的力量，政府會以堅定承諾和實質行動，持續提升國軍待遇，並強化整體戰力，共同凝聚守護台灣民主自由的堅實力量。

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