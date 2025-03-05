遭彈劾轉任南市府被爆過水領退休俸 李穆生：子虛烏有

前台南縣、高雄市環保局長李穆生，最近轉任台南市政府參事。（資料照）

2025/03/05 16:31

〔記者蔡文居／台南報導〕前台南縣、高雄市環保局長李穆生，曾因涉案被判刑遭監察院彈劾，最近轉任台南市政府參事引起爭議。台南市議會國民黨團書記長林燕祝今天抨擊李穆生風評這麼差，還想過水拿退休俸，南市府竟然給予12職等參事缺，妥當嗎？李穆生則澄清，相關指控並非事實，全是子虛烏有。

南市府表示，經查李穆生未曾入監服刑，其履歷有多項獲獎記錄。公懲會停止其公務人員資格1年已屆滿，得依據公務員相關法令申請職務。本案乃經公務人員甄審委員會會議審議通過，依法任用。

請繼續往下閱讀...

林燕祝表示，她接獲市民跟她爆料陳情，市政府新任參事李穆本月初到任，12職等是多少公務員爬不到的高官缺，李穆生只是來過水，2個月後就可拿到退休俸，效率真是100分，而引發基層不滿。

林燕祝說，陳情指出李穆生曾擔任過台南縣和高雄環保局長，但在高雄涉及環保勞務採購弊案，因洩密遭判刑監察院也彈劾，公懲會也給予1年停用處分，離開公職的李穆生眼看退休年齡要到了，若真進不了公務體系，就拿不到退休金，為求拿到退休金，四處請託讓他進入台南市府。

林燕祝說，李穆生民國98年到101年於高雄市府擔任12職等局長和技監，在101年底涉及環保勞務採購弊案，107年因涉洩漏國防以外秘密罪被判1年2個月確定。翌年，監察院以12：0全票通過彈劾李穆生。

彈劾理由為，李穆生在洗街案、空品案與農地案，不依政府採購法令執行局長職務，卻假借權力，任由廠商參與勾選評選委員名單，並洩漏尚未公開的政府採購文件內，濫權圖利特定廠商，讓廠商預先得知招標文件秘密，獲得不法利益，因此彈劾李穆生，並移送公務員懲戒委員會審理，公懲會也給予1年停止任用處分，連高市府都給他考績丙。

李穆生表示，他之前在南縣環保局任職，早已符合退休資格，並非來過水領退休俸，他是51年次，還有3年可為台南市貢獻其專業。他從網站得知市府有參事缺，他自投履歷應聘，並沒有四處請託，均依法依規定辦理。他能進入市府服務，只能說是神的安排，相關指控並非事實，全是子虛烏有。

對於彈劾、判刑一事，他則自認清白，判刑部分已易科罰金，並未入監。至於，公懲會停止1年部分，他表示尊重。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法