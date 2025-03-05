葉元之遭爆羞辱同仁、助理病逝不聞不問！ 周軒：不把人當人看欠罷

國民黨立委葉元之遭爆是「慣老闆」，助理病逝不聞不問。（記者廖振輝攝）

2025/03/05 18:00

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對國民黨區域立委的大罷免浪潮掀起，藍營爭議也連環爆！繼智庫副執行長凌濤遭控傳色照性騷友人後，藍委葉元之今天（5日）也被爆出是「慣老闆」、助理病逝不聞不問。對此，政治工作者周軒砲轟葉元之「不把人當人看」，沒資格當民意代表。

前親民黨發言人吳崑玉一則對話截圖，今天在網上掀起討論，可以看到吳崑玉在訊息中轉述媒體人馮昭的指控，葉元之對其助理常有言語羞辱，平時就是個慣老闆。今年1月10日，該名助理在辦公室工作到一半腰部非常不舒服，因此請假就醫，隔天情況沒好轉想繼續請假，結果葉元之卻說「現在是會期末最忙的時候，你今天不來就不用來了」，之後該助理就直接被辭退，並被葉元之踢出所有群組。

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後來該名助理接受進一步檢查，發現腰痛不是骨科問題，而是嚴重胃潰瘍、腸穿孔、腹膜炎，緊急接受手術，進了加護病房30多天，但情況持續惡化，就這樣病逝。在院期間，葉元之不聞不問，連一通電話都沒有打過，助理過世後也沒去靈堂致意。據了解，該名過世的助理其實就是馮昭的丈夫，馮昭告訴吳崑玉這件事實還氣憤表示，等丈夫後事忙完，她一定會「讓大家知道葉元之的嘴臉」！

對此，周軒今下午在臉書砲轟：「罷免葉元之，沒有第二句話。這種不把人當人看的人，怎麼有辦法當民意代表？」網友也紛紛表示，「對助理都這樣了，對一般老百姓會有多好才怪！難怪一直霸凌台灣百姓」、「凹汁只在乎自己的通告吧」、「完全沒人情義理可言」、「真的有夠糟糕」、「整個黨都在向下沉淪」。

民進黨新北市議員李宇翔也PO文喊話：「這起悲劇不止葉元之應出來面對，國民黨對於其黨籍中央民代的行為也應表示態度。否則這兩天將證明國民黨就是一個『挺性騷、挺霸凌』的亂台政黨！」

面對爆料，葉元之稍早宣稱，從未有解雇該同仁或阻礙其就醫的情況發生，自己對同仁的離世感到過震驚與不捨，上週收到噩耗後，第一時間就有到靈堂捻香致意，今天相關報導內容，有許多與事實不符之處。

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