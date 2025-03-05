番路鄉農會年終6.1個月 產生首位女理事長黃瓊賢

嘉縣議長張明達夫人黃瓊賢（右）今天當選番路鄉農會首位女性理事長，也是嘉縣各級農會首位女性理事長。 （記者丁偉杰攝）

2025/03/05 16:20

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣番路鄉農會經營績效佳，去年年終獎金平均達6.1個月，今天舉行理監事會議，新任「3巨頭」出爐，理事長由嘉縣議長張明達的夫人黃瓊賢當選，常務監事由前理事長莊振基轉任，現任總幹事趙幸芳順利連任。黃瓊賢為番路鄉農會首位女性理事長，也是嘉縣各級農會首位女性理事長。

番路鄉農會今天中午在飲冰室茶集農產品銷售據點舉辦春酒宴，席開數十桌，縣長翁章梁、議長張明達、立委陳冠廷、嘉縣農會總幹事黃貞瑜等各界人士到場，祝賀農會第20屆「3巨頭」、理監事及農會代表新團隊上任。

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黃瓊賢說，丈夫張明達參政向來以最高標準自我要求，一開始地方推薦鼓勵她出來參選，丈夫說「你甘袂那麼辛苦？」不希望她出來；但她向丈夫說，「孩子都大了，希望讓我有這個機會為農民服務」，經鍥而不捨，再三溝通後，丈夫才答應，她未來會與團隊全力以赴，朝著再成長目標前進。

翁章梁說，番路鄉以發展農業與觀光為主體，番路鄉農會推廣鄉內特產加工製成許多令人驚豔新產品，例如柿霜雞湯、阿里山系列玫瑰花茶等，也跨區與台南善化區農會推出聯名產品芝麻柿果子冰淇淋，讓消費者享受番路好味道，感受番路鄉農會的用心經營。

3月11日至14日番路鄉農會將首次參與亞洲規模最大的「東京國際食品展」，這也是嘉縣唯一參展的農會，提升嘉義農產在全球市場能見度。

趙幸芳說，番路鄉農會業績成長，員工待遇提升，去年年終獎金平均達6.1個月，團隊將更加努力，讓農民更有感，邁向更好的未來。

番路鄉農會新任「3巨頭」今天出爐，理事長黃瓊賢（中）、常務監事莊振基（右二）與總幹事趙幸芳（右三）。 （記者丁偉杰攝）

番路鄉農會今天中午在飲冰室茶集農產品銷售據點舉辦春酒宴，席開數十桌。（記者丁偉杰攝）

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