柯建銘、王世堅互槓 賴清德：人民不會想看民進黨陷入紛爭

民進黨主席賴清德。（資料照）

2025/03/05 16:14

〔記者陳昀／台北報導〕立法院民進黨團總召柯建銘昨接受專訪時表示，他懷疑同黨立委王世堅的忠誠度，並提及中常會被某人錄音直播給特定媒體，王世堅今受訪怒嗆要請黨主席賴清德明察秋毫；據轉述，柯、王在會中都有充分表達意見，賴清德表示，人民不會希望看到民進黨陷入內部紛爭，並做成二點裁示，要黨公職團結一致，誤會化解後，相同紛爭也不要再擴散錯誤訊息。

王世堅中常會前接受媒體聯訪表示，柯建銘質疑他對黨的忠誠度是零、甚至說他叛黨，他要在中常會央請主席組成專案小組明察秋毫，如果他有叛黨、錄音，立刻退出政治！王會後被媒體問及賴的回應時表示，有跟主席表達意見，主席也有明確裁示，發言人會統一說明，語畢即離去。

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據轉述，柯建銘、王世堅等中常委在會中已充分溝通、非常順暢地交換所有意見，賴清德也安靜聆聽每個人發表意見，全程都很「積極」、氣氛「毫無保留」。柯建銘也表示，召委選舉已經結束，黨團有相關辦法，照既有辦法與過往制度走，並提到稍晚要處理總預算案及財劃法覆議的朝野協商，黨團的態度就是以民意優先，國民黨正針對民進黨立委罷免，要守護民進黨立委並反制，大家一起並肩作戰。

據轉述，賴清德在各方表達意見後表示，當前台灣處於非常關鍵的情勢，人民不會希望看到民進黨陷入內部紛爭，並做出二點裁示，面對當前情勢，更加需要民進黨所有黨公職及所有從政同志的團結，請黨團幹部繼續帶領黨團同仁，在立法院第一線並肩作戰、務必團結。

第二，針對近期媒體報導的狀況，今天的常會上大家已經充分交換意見，並針對一些誤會化解釐清，已經充分溝通過了，也請大家未來相同的紛爭內容，不要再繼續傳遞錯誤的訊息。

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