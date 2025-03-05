為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    立院刪凍軍費引起美準國防次長「深感不安」 陳永康籲組團赴美說明

    立委陳永康出席2025TTX區域安全兵推研討會，並於會後接受媒體訪問。（記者陳志曲攝）

    立委陳永康出席2025TTX區域安全兵推研討會，並於會後接受媒體訪問。（記者陳志曲攝）

    2025/03/05 16:34

    〔記者黃靖媗／台北報導〕美國準國防次長柯伯吉（Elbridge Colby）重申，台灣軍費應提升至接近GDP的10％，且對台灣國會刪減軍費「深感不安」。對此，國民黨立委陳永康認為，柯伯吉了解的並非全貌，建議台灣執政黨與在野黨一同組團赴美說明。

    美國聯邦參議院軍事委員會美東時間4日舉行柯伯吉人事聽證會，參議員蘇利文（Dan Sullivan）抨擊台灣刪減國防預算是在「玩危險遊戲」；柯柏吉也說，台灣國會刪減軍事預算令他「深感不安」，並提出台灣軍費應提高至接近GDP的10%。

    陳永康今日於「2025TTX區域安全兵推」受訪表示，柯伯吉了解的「並不是全貌」，如果柯伯吉的階層無法來台訪問，我方的執政黨與在野黨可以一同組團赴美說明。

    陳永康批評，國防部上個版本的「四年期國防總檢討」總共有48頁，當中只有1.5頁為國防政策，上個版本的國防報告白皮書共有183頁，當中只有1.5頁國防戰略、2.5頁軍事戰略，不能只用形容詞與戰鬥文藝表達對國防的支持，要有整合性的結構支撐，進行系統化討論，不是意識形態的支持、不支持。

    美國在台協會（AIT）前處長司徒文（William A. Stanton）認為，台灣應「備戰以避戰」，任何提出與中國和平交往的人，都要意識到代價為何。

    司徒文表示，美國當今政府較誇張（hyperbole），柯伯吉應是在強調台灣要提升自我防衛能力及國防投資，這也與美國總統川普（Donald Trump）態度相符合。

    司徒文認為，台灣確實需要提高國防預算，也有許多需求，但台灣政府應有空間自行安排國家預算。

    針對國防部長顧立雄近日提及，國軍國外差旅費遭刪凍，恐影響國軍部隊出國協訓。被問到是否應該解凍相關預算？陳永康表示，都可以討論、調節，他歡迎國防部與他攤開細節討論。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播