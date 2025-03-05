立院刪凍軍費引起美準國防次長「深感不安」 陳永康籲組團赴美說明

立委陳永康出席2025TTX區域安全兵推研討會，並於會後接受媒體訪問。（記者陳志曲攝）

2025/03/05 16:34

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國準國防次長柯伯吉（Elbridge Colby）重申，台灣軍費應提升至接近GDP的10％，且對台灣國會刪減軍費「深感不安」。對此，國民黨立委陳永康認為，柯伯吉了解的並非全貌，建議台灣執政黨與在野黨一同組團赴美說明。

美國聯邦參議院軍事委員會美東時間4日舉行柯伯吉人事聽證會，參議員蘇利文（Dan Sullivan）抨擊台灣刪減國防預算是在「玩危險遊戲」；柯柏吉也說，台灣國會刪減軍事預算令他「深感不安」，並提出台灣軍費應提高至接近GDP的10%。

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陳永康今日於「2025TTX區域安全兵推」受訪表示，柯伯吉了解的「並不是全貌」，如果柯伯吉的階層無法來台訪問，我方的執政黨與在野黨可以一同組團赴美說明。

陳永康批評，國防部上個版本的「四年期國防總檢討」總共有48頁，當中只有1.5頁為國防政策，上個版本的國防報告白皮書共有183頁，當中只有1.5頁國防戰略、2.5頁軍事戰略，不能只用形容詞與戰鬥文藝表達對國防的支持，要有整合性的結構支撐，進行系統化討論，不是意識形態的支持、不支持。

美國在台協會（AIT）前處長司徒文（William A. Stanton）認為，台灣應「備戰以避戰」，任何提出與中國和平交往的人，都要意識到代價為何。

司徒文表示，美國當今政府較誇張（hyperbole），柯伯吉應是在強調台灣要提升自我防衛能力及國防投資，這也與美國總統川普（Donald Trump）態度相符合。

司徒文認為，台灣確實需要提高國防預算，也有許多需求，但台灣政府應有空間自行安排國家預算。

針對國防部長顧立雄近日提及，國軍國外差旅費遭刪凍，恐影響國軍部隊出國協訓。被問到是否應該解凍相關預算？陳永康表示，都可以討論、調節，他歡迎國防部與他攤開細節討論。

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