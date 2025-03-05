傳罷免伍麗華連署補件送出 國民黨稱不確定公民團體有無送件

民進黨山地原住民立委伍麗華。（資料照）

2025/03/05 16:16

〔記者施曉光／台北報導〕外傳藍營罷免民進黨山地原住民立委伍麗華的團體今日中午送出第一階段連署補件，國民黨發言人楊智伃下午面對媒體詢問時表示，所有的罷免工作都是由公民團體那邊啟動，所以不太確定公民團體今天有沒有去送件，她並強調，國民黨當然支持並給予鼓勵，希望所有罷免連署補件程序都能夠完備。

媒體還詢問，針對罷綠團體的有關支出，國民黨中央的財力能否有辦法支應？楊智伃則說，罷免的起頭比較困難，國民黨期待由公民團體做第一步的響應，而且不太希望增加社會仇恨，但未來在不同的階段，國民黨中央都會投入不同的資源，有不同角色扮演，也會有不同的因應方式。

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此外，對於藍營質疑對於罷綠連署書的審查比較嚴格，中選會回應審查工作在地方選委會，楊智伃痛批中選會「非常不負責任」，一再把工作推託給基層人員，「這是非常、非常的不要臉」，過去中選會在基隆市長罷免案的各種作為，都已經讓大家看到中選會一點都不中立、公平，包括連署狀況，或中選會主委李進勇直接干涉基隆市選務，而最近一些罷綠團體的連署資料早在中選會公布之前，民進黨立委就可以獲得精準數字與資料，「請問中選會到底在幹嘛？」

有關立法院國民黨團總召傅崐萁今日受訪針於公民團體有意針對選罷法、憲法訴訟法修正案提出公投指出，國民黨會勇敢應戰，並預計在今年8月23日公投，楊智伃表示，公投議題目前還沒有進一步的資訊，但有從傅崐萁那邊了解到，民進黨想要掀起公投議題，國民黨會有相應的措施策略來因應。

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