台積電對美擴大投資 傅崐萁嗆：台灣已經沒有安全保障

立法院國民黨團傅崐萁受訪怒嗆，連最先進的1.6奈米製程都要赴美，台灣已經沒有安全保障了。（記者廖振輝攝）

2025/03/05 15:47

〔記者林欣漢／台北報導〕台積電對美國擴大投資一千億美元，立法院國民黨團傅崐萁受訪怒嗆，連最先進的1.6奈米製程都要赴美，台灣已經沒有安全保障了，總統賴清德為什麼要出賣台灣科技產業？國民黨團也召開記者會，書記長王鴻薇說，台積電的投資讓美國高枕無憂，但台灣換到什麼，安全承諾在哪裡？台灣可免於貿易、關稅戰？政府沒有告訴全民。

傅崐萁今日受訪表示，台積電赴美投資總金額來到1650億美元，等於一下子把台灣的外匯存底搬走3成，更嚴重的是，連最先進的1.6奈米製程都要赴美，那台灣還剩下什麼？未來最先進、最高端的晶片製程都在美國，未來即便台灣發生戰爭，美國已擁有大部分晶片製程，可以穩固美國的科技發展。

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傅崐萁認為，台灣已經沒有安全保障，總統賴清德到底在做什麼，為什麼把台灣最重要的科技產業都出賣了。國民黨過去全力推動創設台積電，最後卻在民進黨手上被出賣，請賴總統腰桿挺直，保護好我們的「護國神山」台積電，不能讓他成為「美積電」。

國民黨團也召開記者會，王鴻薇憂心地表示，國人非常擔心台灣的護國神山，會不會變成「半屏山」，也有人關心美國把台灣的台積電變成「美積電」。王鴻薇嚴肅地三問賴政府，一、台灣安全承諾在哪裡？二、台灣可免於貿易戰、關稅戰？三、台灣半導體優勢在哪裡？簡言之，台灣換到什麼？這些都是嚴肅的國安問題。賴政府高官們始終不敢告訴台灣民眾，只會用所謂「民主供應鏈」、「多元半導體供應鏈」這空洞、大而無當，完全沒有實質內容回應國人。

國民黨立委柯志恩表示，台積電不僅僅是一家企業，對台灣來說是國家安全、經濟安全非常重要的基地。但當我們的護國神山被川普「移山」之後，那政府可以提供的「靠山」到底是什麼？賴政府說，台積電擴大投資美國是「互利共贏」，那麼人民要問，台灣贏了什麼？

國民黨立委葛如鈞表示，從烏克蘭稀土到日本軟體銀行喊出投資美國5000億美金，以及其他世界各國元首或代表到美國進行溝通，但民進黨政府的官員，只能搞消失，令人擔心的是，當美國對台幫助的誘因越來越少，台灣有可能成為無用之地。在地緣政治上，台灣的重要性越來越低，危險就越來越高。

葛如鈞呼籲民進黨政府，一定要確保台積電技術根留台灣，先進製程不要全部外移，且外移速度和時間要精密控制。再者，台灣供應鏈地位務必要穩住，台積電的擴大投資，勢必會帶動移動、遷徙效應，台灣要保住供應鏈不可替代性。同時要加速對本地AI、區塊鏈和軟體產業的投資，台灣需要多元化發展，不能只靠台積電獨撐大局。

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