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    首頁　>　政治

    曝王鴻薇發函行政機關 林智群：不是第一次肉搜民眾

    國民黨立委王鴻薇（左）、傅崐萁（中）、翁曉玲（右）。（記者劉信德攝）

    國民黨立委王鴻薇（左）、傅崐萁（中）、翁曉玲（右）。（記者劉信德攝）

    2025/03/05 16:18

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕政治評論員張益贍指出，國民黨立委王鴻薇透過其助理，打聽罷免團體「山除薇害」領銜人「Peter」陳柏宏的資訊。對此律師林智群表示，這不是王鴻薇第一次肉搜民眾，之前王鴻薇竟發函給行政機關，要求提供哪個網友是使用哪個單位電腦上網的。

    國民黨日前召開記者會指控，罷免藍委王鴻薇民團「山除薇害」違法募款，更肉搜並公開正妹幹部「阿美」個資及真實姓名，4日又傳出領銜人「Peter」陳柏宏，也遭王鴻薇派人私下調查。

    林智群在臉書PO出王鴻薇國會辦公室書函，主旨為「茲因本席問政需要，並於本113年4月29日（星期一）下班前提供資料說明，詳如說明，請查照」；說明為「根據媒體報載『攻擊徐巧芯立委的IP似乎屬於國發會，遭質疑網軍來自於政府單位，對此，國發會表示，該IP『117.56.221.182』，實際使用單位為地方政府轄下附屬機關，並非國發會，該業務已從國發會移至數位發展部，所屬IP也陸續轉移』，該地方政府轄下附屬機關，是何地方政府？何種附屬機關？」

    林智群在臉書PO文表示，王鴻薇肉搜民眾，也不是第一次，之前有人在圖書館上網講徐巧芯壞話，王鴻薇竟然發函給行政機關，要求提供哪個網友是使用哪個單位電腦上網的。

    林智群直言，這種人在民主時代就這麼恐怖囂張，如果在白色恐怖時代，很適合擔任獨裁者爪牙。

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