綠營支持者憂台南市長初選黨內互打 郭國文：只是競爭過程的火花

民進黨台南市黨部主委郭國文。 （資料照）

2025/03/05 15:10

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市長黨內初選還未登場，但積極佈局市長初選的林俊憲、陳亭妃，在地方的競爭已暗潮洶湧，最近上演黨內互打，讓綠營支持者憂心黨內自亂陣腳，未來恐不利整合。民進黨台南市黨部主委郭國文今天表示，從民進黨過往歷史來看，這只是競爭過程的火花，未來市長人選產生後，依民進黨的傳統，自然會一致團結對外。

最近立委林俊憲、陳亭妃雙方陣營支持者，為競爭民進黨下一屆市長人選提名，引發一連串風波，支持者也在網路上互相叫陣，不少綠營支持者對此態勢憂心忡忡，紛紛在網路上表達憂心，指國會藍白亂政，干擾中央執政，現在地方為了競爭市長出線卻自亂陣腳，本屆市長選舉綠營只贏3萬多票，憂心再黨內互打下去，屆時地方執政權恐拱手讓人。

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綠營支持者並舉先前民進黨內總統初選為例，建議雙方至少要像蔡英文和賴清德之爭，保持應有的風度，選後不管結果如何，都應尊重初選結果，支持勝出的一方，這才是民主、進步的作為。

郭國文表示，民進黨過往的台南市長初選競爭一向激烈，競爭過程難免會有出現一些火花、波折，但這都只是過程，他能理支持者的憂心。但支持者向來是團結民進黨的最大後盾，依過去民進黨的傳統，只要初選結束，人選產生，民進黨自然會一致團結對外。

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