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    罷免蘇巧慧 罷團力拚3/9前補件

    罷免蘇巧慧、吳琪銘一階連署未達門檻，公民團體「新北大掃除」擺攤收連署書，力拚一階補件過關。（民眾提供）

    罷免蘇巧慧、吳琪銘一階連署未達門檻，公民團體「新北大掃除」擺攤收連署書，力拚一階補件過關。（民眾提供）

    2025/03/05 15:06

    〔記者陳奕劭／新北報導〕大罷免浪潮襲捲全台，目前有32位國民黨立委罷免案一階過關，但民進黨立委罷免案一階至今掛蛋。對此，公民團體「新北大掃除」表示，目前國民黨新北市黨部已號召公職協助收件，民眾黨地方組織也有協助，希望「罷免蘇巧慧」趕在這週末（9日）前送件。

    全台近日掀起大罷免潮，為反制罷免國民黨立委，公民團體「新北大掃除」推動罷免新北市民進黨籍立委蘇巧慧、吳琪銘，但近日查對被發現不合格件數過多，導致罷免蘇巧慧一階連署未達門檻，仍有一次補提機會，罷免團體近日將重新補件，力拚「罷蘇」進入二階連署；至於罷免吳琪銘，新北市選委會仍在查對中。

    「新北大掃除」召集人王昱人表示，雖然罷團在第一階段補件階段原有預備份數，國民黨新北市黨部已號召公職協助收件，民眾黨地方組織也給予協助，但他們希望多送以求保險，目前罷免團隊還在蒐集準備造冊，希望趕這週末前補件。

    罷團群組公告，議員林金結、江怡臻、黃永昌、呂家楷、洪佳君服務處，國民黨土城區、三峽區、樹林區、鶯歌區服務處，皆可代收罷免蘇巧慧、吳琪銘提議書。

    國民黨地方黨部協助罷免蘇巧慧與吳琪銘，土城、樹林、三峽、鶯歌地方黨部與議員服務處皆開放收件。（翻攝自臉書「國民黨新北市黨部」）

    國民黨地方黨部協助罷免蘇巧慧與吳琪銘，土城、樹林、三峽、鶯歌地方黨部與議員服務處皆開放收件。（翻攝自臉書「國民黨新北市黨部」）

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