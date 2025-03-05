竹市農會第11屆理監事改選 郭瑞誠、陳學立續任理事長、總幹事

新竹市農會第11屆理監事改選結果出爐，理事長由郭瑞誠（左二）連任成功，總幹事陳學立（右）也獲理事會續聘。（新竹市農會提供）

2025/03/05 15:05

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市農會昨（4）日召開第11屆第1次理、監事會議，順利完成理事長、常務監事選舉及總幹事聘任事宜，改選結果經全體理事、監事一致投票表決，由郭瑞誠連任理事長，劉進士擔任常務監事，總幹事陳學立則獲全體理事支持，續任總幹事。

市府產發處表示，新竹市農會以會員代表大會是最高權力機構，理事會依會員大會之決議策劃業務，理事長則肩負帶領農會前進的重要責任。此次郭瑞誠理事長在會員代表大會高票當選理事，並依農會選舉罷免辦法第18條規定，由理事互選理事長，獲全體理事一致選舉通過，順利當選。

請繼續往下閱讀...

產發處指出，監事會則負責監察農會業務及財務，常務監事擔任監事會主席。此次選舉中，曾任2屆理事並擔任農會乳牛產銷班班長的劉進士，高票當選監事，並經全體監事一致支持，當選常務監事。農會總幹事為業務推動核心人物，承擔農會經營成敗的關鍵責任，現任總幹事陳學立也順利獲理事會續聘，獲全體理事一致同意，將持續推動農會各項業務發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法