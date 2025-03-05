雲林「拔釘」罷免丁學忠邁入二階 3月8日啟動連署

罷團「雲林拔釘」3月8日起進行二階連署行動。（檔案照）

2025/03/05 14:47

〔記者李文德／雲林報導〕藍白兩黨立委通過爭議法案、大刪中央政府預算引起公民發動罷免。目標罷免雲林縣藍委丁學忠的公民團體「雲林拔釘」將於3月8日開始第二階段連署正式開跑，除有3個常設點外，更有戶外連署點、外縣市、海外收件等方式。罷團表示，目前志工人力尚缺，歡迎有勇氣的民眾加入行列，也希望更多人站出來盡快連署。

「雲林拔釘」團體上月初將3500份第一階段罷免提議書送件至中央選舉委員會，日前中選會公告一階通過，「拔釘」行動將進行第二階段連署。

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罷團表示，預計7日前往中選會領件，8日起第二階段正式開跑，此次二階連署書安全目標設定3萬5000份，將採3種行動進行，第一，將於台西顏嘉葦議員服務處、東勢鄉東勢厝郵局附近及褒忠大同3C電子附近，將設置固定連署點讓民眾可進行連署。

罷團指出，除固定設點外，更有戶外出攤連署站，平日晚間6點30至8點30分，會安排每天到1至2個鄉鎮出攤；假日則會一天就跑3至4個鄉鎮接力出攤。如本週末將有虎尾、北港、水林、麥寮、元長、土庫等鄉鎮將會設攤。第三，更有議員服務處提供收件點，讓民眾方便將連署書送件，連署開跑當天更會於社群網站公布連署書格式，讓外縣市的雲林子弟填寫寄回。

罷團表示，除此之外，雲林縣內目前在斗六有一個友善店家提供連署收件，外縣市罷免團體業也同樣響應連署，甚至現已有日、韓、英、新加坡超過10國家都有收件點，避免旅外雲林遊子花費過多郵寄費。

罷團表示，第二階段本周六正式開跑，需在60天內收到預設安全份數，是極具艱難的挑戰，目前估計平均出攤志工約3至4名，尚不足，盼更多人能給協助。此外希望民眾們能在連署開跑時就來填寫，讓團體也能留出一個禮拜的造冊時間方便作業，詳細連署資訊近日將於社群網站公布。

對此，立委丁學忠表示，面對無理由的惡罷已經成為事實，目前除了面對以外，重心依舊關注對於雲林未來的建設發展及民生法案，會更加努力爭取及推動。

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