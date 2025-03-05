朱立倫：賴總統、卓揆應告訴大家 何謂「今日烏克蘭明日台灣」？

國民黨主席朱立倫5日出席主持中常會。（記者廖振輝攝）

2025/03/05 14:52

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫今日下午主持中常會發表談話指出，上週全世界都震撼美國總統與烏克蘭總統的會談，發生嚴重衝突，大家都看到世界上最大的疑慮就是俄烏戰爭結果如何，希望烏克蘭的權益受到保障，雙方都和平，而台灣民眾最關心的是3年前民進黨宣揚「今日烏克蘭，明日台灣」是否會成真，他呼籲賴清德總統與行政院長卓榮泰在3年後的今天告訴大家，什麼叫做「今日烏克蘭，明日台灣」？

朱立倫表示，對台灣來說，大家最關心台積電前往美國投資設立晶圓廠、封裝廠以及研發中心，對台積電股東來說，到底這是短多長空還是全球布局可以探討，但對美國來說，今天獲得1000億美金再加上去年的650億美金投資，去年3座晶圓廠，再加今年3座晶圓廠、2座封裝廠以及研發中心，美國將獲得生產技術與人才，他要請問賴清德，台灣獲得什麼？

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朱立倫強調，全世界的共同看法是，台灣失去生產基地、研發中心，更嚴重的是有多少人才即將赴美工作、深耕發展，而就產業政策來說，這是一個關鍵時刻，1987年國民黨執政時，創建了台積電，幾10年來不管碰到多大的困難與挑戰，也從未把台積電與產業推出去，現在面對風口浪尖，政府應該站在前面，保障企業，同時保護國內產業，更重要的是台積電扮演護國神山，牽涉國家安全，無論民進黨再怎麼汙衊國民黨、抹紅在野黨，還是必須誠實回答問題，台積電的生產基地、研發中心加上人才流失，對台灣的影響有多大？

他質疑，賴政府為何沒有站在前面，躲在後面，讓台積電面對風口浪尖？台灣面臨AI戰、貿易戰的嚴峻當頭，自己從過年後就說這是台灣的嚴重挑戰，但民進黨過去卻一直在搞大罷免、內鬥與政爭，這對台灣是何其嚴重的挑戰。

朱立倫還說，從去年開始國民黨就提醒民進黨不要押錯邊，但選舉過程中民進黨一味的押寶、押錯邊，把台灣民眾的未來、產業未來當成「投名狀」，民眾可以接受嗎？他呼籲嚴肅面對接下來台灣產業的未來，台灣在AI戰、貿易戰的優勢何在，朝野應該坐下來好好面對並解決問題。

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