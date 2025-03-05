竹市棒球場持續被消費？ 議員：高虹安怕罷免 全力究責非用心改善

新竹市棒球場持續被高虹安市府拿出來消費？市議員劉崇顯諷市府擔心高虹安被罷免，持續消費棒球場。（資料照）

2025/03/05 15:37

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府今天聯合議會藍白議員召開棒球場說明會，會中展示覆土移除工程挖到的營建廢棄磚塊，並提到棒球場結構未達安全標準，且要向廠商求償並究責前市府相關人員。對此，市議會民進黨團重申，新竹棒球場至今未驗收，若有不符契約或違法，施工廠商需完全負責，民進黨團全力支持新竹地檢署調查。時代力量林彥甫則說，高虹安市府強調會全力改善棒球場，但記者會卻是全力在究責，而非用心在改善。

民進黨團要求，市府必須資訊透明，公開「完整版」的結構報告書給議會，而非僅提供片面資訊。同時邱臣遠終於公開承諾明年3月前將重啟棒球場，盼市府勿重蹈覆徹再次跳票。

請繼續往下閱讀...

市議員曾資程也說，棒球場工程尚在驗收履約階段，市府可檢視廠商工程品質，是否未依合約圖說施作，提醒市府調閱合約、施工日誌、照片、縮時攝影等相關資料釐清真相，到底是廠商未落實施工規範，還是府內主辦監工疏失，請市府釐清責任歸屬要求改善，並追究人員責任。如今藍白沆瀣一氣舊調重彈，無止境的消費蹂躪棒球場，球迷只能呼喊什麼時候才可以看球賽，周邊店家也在哀嚎，商機什麼時候回來。

市議員劉崇顯也說，今天是新竹市立委與市長罷免案第二階段正式公告，毫不意外的是，市府果然一出事就拿球場當提款機的行徑依舊。諷刺的是，高虹安市府團隊不僅不敢公開說明剛上任的科學取樣開挖「無廢棄物」完整內容，更證明前市府時期無論是「土方回填」還是「球場覆土」，都在「監拆計劃書」與「統需書」中有明確合理的契約規範。

至於市府操作的結構安全問題，法院裁示的鑑定報告中有提到最重要的一句「目前各斷面尚不致於發生結構性之損害」，但藍白議員卻配合影射棒球場有結構性損害，可見高虹安團隊根本不想妥善處理棒球場改善議題。接下來的二階段罷免連署，是市民展現公民意志的時刻，籲市民踴躍站出來連署。

時力議員林彥甫也說，高虹安市府強調一定會全力改善新竹市棒球場，但記者會簡報28頁，只有1頁在談改善時程，但連工法、由誰確保符合規範都還交代不清。到底是全力在究責，還是用心在改善，已不言而喻。更質疑市府哪來的信心可向市府保證球場重啟的時間，空怕又一個空頭支票。

新竹市棒球場持續被高虹安市府拿出來消費？市議員林彥甫則批市府是全力究責但無心改善棒球場。（資料照）

新竹市棒球場持續被高虹安市府拿出來消費？市府今天開記者會展示覆土移除工程開挖出來的各種營建廢棄物，包括覆土區及外野都有相關營建廢棄物。（記者洪美秀攝）

新竹市棒球場持續被高虹安市府拿出來消費？新竹市代理市長邱臣遠與國民黨和民眾黨議員今天與市府一同開記者會說明棒球場情形。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法