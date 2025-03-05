爆柯建銘當眾罵陳冠廷三字經 王世堅：要告訴主席

民進黨中常會，民進黨立委王世堅出席。（記者王藝菘攝）

2025/03/05 14:37

〔記者陳昀／台北報導〕立法院民進黨團總召柯建銘日前曾埋怨，在協調立法院外交及國防委員會召委時，被黨籍立委陳冠廷掛了3次電話，近日與柯互槓的立委王世堅今爆料，柯總召曾當眾在黨團會議羞辱陳冠廷、罵他三字經，「冠廷像我弟弟一樣，怎麼可能讓他受這種羞辱！」所以他才告知大家會告訴主席。

由於柯建銘昨接受專訪時表示，懷疑王世堅的忠誠度，又指控民進黨中常會的會議內容都被某人錄音直播給特定媒體，王世堅今受訪怒嗆，他要請民進黨主席暨總統賴清德組專案小組查明「錄音」一事，如果他有叛黨、有錄音，立刻退出政治，如果柯總召誣賴人也該心裡有數，並建議柯應該接受精神鑑定。

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王世堅表示，他從沒跟任何特定媒體認識，一年多來面對面也認不出哪家記者誰是誰，如果有接受訪問都是好幾家一起問、一起播，哪來的特定媒體連線？他在中常會前受訪也只有簡單答覆，非講不可只有二次，一次是柯建銘對外說去年選完後有「五人小組」決定大罷免、賴主席會在最後關鍵時刻站出來領導大罷免，他認為柯沒資格轉述或代替他人發言，更沒資格說總統。

王世堅提到，第二次是上週柯建銘在黨團會議羞辱陳冠廷，陳冠廷循程序爭取參選外交國防委員會召委，該委員會的全體黨籍立委都簽同意書支持、也包含沈伯洋，到了柯總召那邊，不但拒絕、還說要經過他的同意，然後當眾羞辱陳冠廷，「你罵人家三字經、你當眾羞辱人家！」還說陳不接電話？王強調，陳冠廷是他的好朋友、像弟弟一樣，不可能讓他受這種羞辱，所以他才告知大家會告訴主席。

王世堅說，他希望釐清黨團內部民主，如果任何委員想爭取委員會召委需要總召同意的話，應該立規矩講清楚，以後大家不要來選、由總召指派，講清楚不是嗎？陳冠廷循黨內民主機制在黨團內部獲得其他委員的認同，全體一致公推他擔任外委會召集人還要被總召斥責羞辱，他當然必須說明一下。

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