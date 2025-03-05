一階罷免連署不力遭黨內質疑 朱立倫：責任在我不必怪青年志工

國民黨主席朱立倫5日出席主持中常會。（記者廖振輝攝）

2025/03/05 14:31

〔記者施曉光／台北報導〕公民團體發動的藍營立委罷免案都已經通過第一階段連署門檻，反觀藍營發動罷免綠營立委的罷免案卻未達標，仍待補件，在藍營內部引發國民黨中央黨部推動罷綠不力的質疑聲音，國民黨黨主席朱立倫今日下午主持中常會時發表談話回應，整個罷免過程或有一些青年志工們努力，也許做得不令人滿意，但「責任都在我，不必怪任何青年志工。」

朱立倫指出，有關大罷免，從去年基隆市長謝國樑罷免案開始，國民黨全黨上下一致努力，把它當成民進黨發動大罷免的前哨戰，無論組織、文宣都有密切合作，從中央到地方都有整體戰略與戰術小組，面對今年的罷免，黨中央會與立委保持密切聯繫，而且都有做相關民調，掌握情況，尤其組織動員非常重要，從過年前後開始就已經在做組織動員的準備，因為如果大罷免進行到最後，國民黨必須以戰止戰，全力動員，同時文宣小組也早已建構完成，有關法律戰黨中央本週還將召開記者會組成律師團。

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對於這次罷免第一階段連署未能達標，朱立倫說，整個運作過程或有一些青年志工，努力也許做得不令人滿意，「責任都在我，不必怪任何青年志工」，而且他們都已經從今天開始做相關補正、補件程序，應該給他們加油。

朱立倫還說，接下來還有很長的一段路要走，即將進入第二階連署，過程中會有很多事務要努力，尤其國民黨立委每一天都在戰戰兢兢，認真努力，勤跑基層，與地方組織及黨中央保持密切聯繫，一起團結打團隊戰，希望能讓台灣的民主真正發光發熱，抵擋惡罷，守護台灣與中華民國。

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