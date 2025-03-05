嗆柯建銘該接受精神鑑定 王世堅：如有錄音退出政治

民進黨中常會，民進黨立王世堅出席。（記者王藝菘攝）

2025/03/05 14:17

〔記者陳昀／台北報導〕立法院民進黨團總召柯建銘日前曾與黨籍立委王世堅隔空互槓，昨接受專訪時又提到，他百分之百懷疑王的忠誠度，並指民進黨中常會的會議內容都被某人錄音直播給特定媒體。王世堅今受訪怒嗆，他要請民進黨主席暨總統賴清德組專案小組查明「錄音」一事，如果他有叛黨、有錄音，立刻退出政治，如果柯總召誣賴人也該心裡有數，並建議柯應該接受精神鑑定。

王世堅下午出席中常會前接受媒體聯訪表示，他一直希望黨內是和諧的，柯建銘身為總召應該是做「桶箍」團結黨籍立委，很意外柯竟然好幾回在黨團辦公室、記者會直接攻擊黨內委員，他原本想柯是長輩、鬧鬧小脾氣就算了，希望冷處理，但如果息事不能寧人，他就要把話說清楚。

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王世堅表示，柯建銘說他對黨的忠誠度是零、甚至說他叛黨，他稍後要在中常會央請主席組成專案小組、明察秋毫，如果有人在會中偷錄音給特定媒體報導，此事非同小可，應該查清楚，甚至有必要由司法單位介入調查「如果我王世堅叛黨、我王世堅錄音，那很簡單，我立刻退出政治！就這麼簡簡單單！我立刻退出政治！」如果柯總召誣賴、胡說八道，那應該怎麼樣？自己想清楚。

「我認為柯總召精神上應該去接受一些鑑定」王世堅說，希望柯建銘適可而止，剛剛好就好，總召在政治上的作為、民進黨每一位立委的表現，社會都在看，大家都兢兢業業、汲汲營營在問政服務，希望風波到此為止，並再次強調，「如果王世堅叛黨，我立刻退出政治就！這麼簡單，那如果查得不是事實，那總召該怎麼樣，自己要心裡有數」。

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