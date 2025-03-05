罷免二階開戰 「山除薇害」擬成立海外志工團

民團「山除薇害」志工阿美（右）、「港湖除銹」發言人Cindy（左）。（記者林哲遠攝）

2025/03/05 14:08

〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免浪潮襲來，已有32位國民黨立委罷免案一階過關，全台罷團今天共召開記者會宣示，第二階段罷免行動正式開跑。罷免國民黨立委王鴻薇民團「山除薇害」志工阿美表示，他們將成立海外台灣人志工團，把海外台灣人對台灣的關心和愛送回台灣，「我們不要親共的國會立委，這些立委不能代表台灣人的聲音。」

反共護台志工聯盟上午號召全台罷免團體，召開「全台大罷免，反對政治詐騙、找回專業國會」記者會，宣示第二階段罷免行動正式開跑。聯電創辦人、罷免藍委徐巧芯領銜人曹興誠、民進黨立委沈伯洋、雙北、桃園、花蓮、新竹、台中、彰化、南投、雲林等多個罷團代表共同出席。

請繼續往下閱讀...

罷免國民黨立委王鴻薇民團「山除薇害」代表阿美指出，二階即將開始，今天聚集了關心台灣的大家，想讓大家知道的是，有別於一階，他們聚集了海外台灣人一起加入收件志工的行列。山除薇害和剷除黑芯、以及桃園罷團共同整合了海外的收件窗口，預計在二階正式開始前佈局完畢，截至今天為止已報名的海外志工共有140名。

阿美說，海外台灣人對台灣的關心和愛，不只會透過郵寄以及人肉護送的方式傳回台灣，他們在各國都成立了官網，會由各國小編、以各國語言向世界傳遞台灣人的聲音，去表達「我們不要親共的國會立委，不要亂刪國防預算的國會立委，這些立委不能代表台灣人的聲音。」

國民黨接下來的反制動作只會越來越多，阿美提醒，她是第一個被公開個資的，她只是一個團隊的發言人，一個普通的公民，卻要遭受政黨的力量肉搜、公開個資，針對這一點請大家不要放棄溝通，尤其是大家身邊有支持國民黨的長輩朋友，可以問看看這是不是他們支持這個政黨的初衷。

阿美強調，普通公民被政黨肉搜公開個資這是何等大事，相信不分立場都會認為這已經到了泯滅人性的地步。接下來，這樣的事情很可能會持續發生在各個罷團，請大家務必要團結，他們做這種威脅動作、罷免團體或許會感到恐懼、但不退縮，只要不要退縮就贏一半了。

罷免藍委李彥秀民團「港湖除銹」發言人Cindy則說，從去年到現在，藍白兩黨的作為，顯示他們完全聽不進人民的聲音，心中只有自己的利益。這些立委在國會立惡法，配合中共對台戰略，已經威脅到台灣主權與國家安全，而罷免是唯一可以讓國會恢復正常的途徑。

Cindy抨擊，擁有最高黨職的李彥秀，與其他的國民黨立委一樣，對於人民的罷免聲浪，不懂得虛心檢討，只會一昧抹黑；李嘴巴上懷疑美國，卻將大量的資金置產在美國，身為立委還知法犯法不申報，更在國會亂立惡法強迫台灣人變成中國人。

「李彥秀現在毫無顧忌的搞爛台灣的政治經濟，是因為她早就已經為自己準備好後路了！」Cindy說，普通老百姓沒有美國可以跑，大家要守護自己的家鄉台灣，13日是第二階段開始的第一天，她們團隊的目標是6萬份，請大家站出來連署，罷免這些不適任立委。

罷免桃園立委魯明哲團體總召、罷免藍委呂玉玲領銜人Dora表示，台灣的民主不是天上掉下來的，是一代又一代人努力爭取來的，「我們今天發起這場罷免，是因為這是我們的責任，我們也害怕現在不行動，未來可能就來不及了。」

「魯明哲、呂玉玲當立委這麼久，真的有為人民發聲嗎？」Dora質問，當中國步步進逼，魯明哲、呂玉玲選擇沉默；當國家安全需要立法院的支持，選擇站在政黨利益那邊，甚至跟親中勢力走在一起；當選民期待魯、呂捍衛民主，卻一次又一次讓我們失望，「這樣的你們，怎麼能繼續待在國會？怎麼能繼續代表桃園？」

Dora強調，這次，就是台灣的終局之戰，這不只是桃園人的戰鬥，這關係到台灣的未來。如果我們不站出來，讓不適任的立委繼續待在國會，後果不堪設想。「這場戰役沒有退路，我們不能輸，也不會輸，我們要讓魯明哲、呂玉玲還有桃園所有的不適任國民黨立委們知道，不守護台灣，就不配當民意代表！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法