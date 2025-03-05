馬稱台積電「賣」美國是國安危機 民進黨：眼裡只有中國才是賣台

民進黨發言人吳崢（左）、韓瑩（右）召開「賣台黨喊護台？國民黨攏是假！」記者會。（記者王藝菘攝）

2025/03/05 13:57

〔記者陳昀／台北報導〕台積電擴大對美投資半導體1000億美元，前總統馬英九等藍營人士質疑賴總統將台積電賣給美國當繳保護費、直指這是重大國安危機，民進黨發言人韓瑩、吳崢今開「賣台黨喊護台？國民黨攏是假！」記者會記者會痛批，馬英九曾意圖將半導體拱手讓給中國，從頭到尾出賣台灣關鍵技術的只有中國共產黨和中國國民黨，國民黨及前總統馬英九眼裡只有中國，才是真正的賣台、真正的國安危機。

韓瑩表示，回顧2015年時任中國紫光集團董事長趙偉國高調訪台，曾揚言「買下台積電、合併聯發科」，當時馬英九身為總統卻不認為這是一種經濟攻勢，竟說要相信中國，提高兩岸互信。真正傷害台灣的是肆意讓中資進入半導體產業，送給中國的馬英九，國民黨面對中國毫無招架之力，甚至連半導體都曾經想要拱手讓人，國民黨的作為才是真正傷害國家利益，引發國安危機。

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韓瑩更說，唱衰台灣、唱衰台積電的老梗，中國國民黨就是玩不膩，台積電佈局全球，是台積電企業的戰略考量，自2001年新加坡設廠以來，台積電陸續在南京（2018）、日本熊本（2021、2024）、德國德勒斯登（2024）等地擴展版圖，2024年美國亞利桑那廠也已完工，展現其全球布局戰略，現在國民黨一直說台積電會變成美積電、日積電或德積電，事實上都未成真，台積電早已多次表明會根留台灣，繼續壯大台灣，這是國家政府還有產業界的共同立場。

吳崢痛斥，從頭到尾企圖出賣台灣關鍵技術有2個，一是中國共產黨，用盡一切手段圖謀竊取全世界半導體先進製程關鍵技術，包含美國及台灣技術；另一個則是中國國民黨，過去國民黨如何想要出賣台灣技術，至今歷歷在目，除了有馬英九外，還有2016年時任工研院知識經濟與競爭力研究中心主任杜紫宸竟說，「若是不開放中資入股，IC技術人將大量流失，台灣的IC產業恐在2025年就會消失」。

吳崢強調，當前真正的國安危機，就是中國以系統性、計畫性的國家力量，圖謀竊取台灣關鍵技術，2022年到2024年檢調及國安系統，共破獲來自中國的經濟間諜行為至少超過51件，包含以中資違法在台灣獵人頭取得半導體高階人才，或透過在台設立空殼公司以技術合作形式外流關鍵技術等，所幸民進黨執政採取積極作為防堵，在2022年5月20日，三讀通過《國家安全法》納入經濟間諜罪及《兩岸人民關係條例》，將核心及關鍵技術留在台灣。

吳崢細數，在產業政策、國家方向上，如果聽信國民黨、甚至把台灣交給國民黨，會有什麼代價？2015年如果聽信了馬英九，就會讓中資來買台灣的護國神山-台積電；2016年，如果聽信了杜紫宸，開放中國投資台灣的IC產業；2022年，如果聽信蔡正元看衰台積電無法上千元，甚至，昨天聽信國民黨馬英九、趙少康等人，因台積電投資美國，唱衰台灣，大賣台積電，那今天就注定賠慘了！

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