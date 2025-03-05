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    罷免洪孟楷二階連署14日開跑 罷團：人民不是省油的燈

    罷免洪孟楷二階連署3月14日開跑，罷團強調，人民不是省油的燈。（翻攝自臉書「罷洪！！刻不容楷 」）

    罷免洪孟楷二階連署3月14日開跑，罷團強調，人民不是省油的燈。（翻攝自臉書「罷洪！！刻不容楷 」）

    2025/03/05 14:11

    首次上稿3:27
    更新時間14:11（新增洪孟楷回應）

    〔記者陳奕劭／新北報導〕大罷免時代來臨，迄今有32名國民黨立委罷免案一階過關，其中包括新北市第一選區的立法委員洪孟楷，公民團體「罷洪刻不容楷」表示，第二階段連署將於3月14日開跑，這一次淡水、林口、泰山、八里、三芝、石門的鄉親要讓洪孟楷知道，「人民不是省油的燈」。

    「罷洪刻不容楷」在臉書發文說，「各位支持罷免的朋友，關鍵時刻到了」，罷免洪孟楷第二階段連署將於3月14日開跑，他們將於3月14日前往中央選舉委員會領取連署書，準備迎接最關鍵的一役。

    針對欲響應罷免的民眾，「罷洪刻不容楷」指出，請大家準備好身分證（查對資料用）與印章（備用），更多新增連署站與活動相關資訊，敬請關注團體公告，「這場戰役需要你我的努力！一起簽下關鍵的一筆，讓罷免順利推進」。

    「罷洪刻不容楷」強調，這一次淡水、林口、泰山、八里、三芝、石門的鄉親要讓洪孟楷知道，「人民不是省油的燈」。

    洪孟楷回應，他的提案、質詢數、問政表現皆在立法委員中名列前茅，如果他還要被罷免，那真的「已無是非」；他強調，面對惡罷，他一定會正面迎戰，呼籲新北第一選區的民眾清楚告訴民進黨，人民拒絕惡意罷免，公道自在人心。

    「罷洪」第二階段連署將於3月14日開跑，圖為民眾參加一階罷免情形。（資料照）

    「罷洪」第二階段連署將於3月14日開跑，圖為民眾參加一階罷免情形。（資料照）

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