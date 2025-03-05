創首例！國民黨團將提案推反廢死公投 院會通過後趕823同罷免投票

國民黨團總召傅崐萁。（記者廖振輝攝）

2025/03/05 13:23

〔記者劉宛琳／台北報導〕為反制大罷免，立法院國民黨團總召傅崐萁今（5）日邀集罷免連署通過第一階段的國民黨立委研商反罷免策略。傅崐萁會後透露，國民黨將提出的公投案與人民息息相關；但被問及是否是「反廢死」？他語帶保留表示，會在黨團凝聚共識後讓國人了解。

據了解，由於現在開始連署公投案已經趕不及8月23日投票，因此國民黨團若推反廢死公投將採另一種管道，可由立法院通過提案，再交中選會舉辦公投。

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傅崐萁表示，今天非常明確再討論所有相關的民生法案，有這麼多廣大的民意需要我們來回應，有很多是非常迫切性的民生議題，國民黨會在這個會期全力把它通過，可以預期民進黨會用各種扣帽子、抹黑抹紅的攻擊。今天大家一致決，所有迫切的法案會一一來進行，不會畏懼民進黨用龐大的網軍。

傅崐萁表示，民進黨已經提出四個公投案，預計今年8月23日來進行，而且都是高具政治意義以及攻擊在野黨的案子，國民黨不怯戰也不畏戰，對於823的公投，國民黨也會勇敢來應戰，而且公投的法案絕對跟全國人民息息相關，會領具全國民意對抗不公不易的政權，「對於公投和惡罷，我們會勇敢跟賴清德應戰到底」。

對於是否會推出反廢死公投，傅崐萁表示，目前討論的議題非常多，最終黨團凝聚共識後會讓國人會了解；對於是否不只一個公投，傅崐萁表示，正在討論當中。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁（中）5日邀集遭罷免連署通過第一階段的藍委研商反罷免策略。（記者廖振輝攝）

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