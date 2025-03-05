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    綠營茶壺風暴！王定宇憂「認知出問題」 柯建銘：我頭腦比誰都清楚

    對於王定宇憂心其認知問題，柯建銘今強調，他頭腦比誰都清楚，別再做不道德的指控來掩飾錯誤，錯就是錯，好好認錯就好。（資料照）

    對於王定宇憂心其認知問題，柯建銘今強調，他頭腦比誰都清楚，別再做不道德的指控來掩飾錯誤，錯就是錯，好好認錯就好。（資料照）

    2025/03/05 13:16

    〔記者陳政宇／台北報導〕綠營掀起茶壺風暴，立法院民進黨團總召柯建銘質疑，黨籍立委王定宇唱和藍營刪除國防預算；王駁斥不實指控，並憂心柯的認知出問題。對此，柯建銘今（5）日強調，他頭腦比誰都清楚，別再做不道德的指控來掩飾錯誤，錯就是錯，好好認錯就好。

    兼任民進黨中常委的立委王世堅上週爆料，柯建銘斥責有意擔任外交及國防委員會召委的黨籍立委（即陳冠廷）。柯反批，自己協調召委時，遭陳冠廷掛了三次電話，王世堅卻在中常會先放話、告御狀；柯並點名王定宇在審查國防預算時，與徐巧芯、馬文君等國民黨立委唱和。

    王定宇今受訪表示，府院黨都很關心如何維護國防預算，也有網路直播及議事錄，國防委員會的每位執政黨立委都竭盡力氣維護相關預算，特別是潛艦預算全數守住；他被莫名指控當然生氣，但比較擔心柯建銘的身體狀況，是否在認知上出了問題。

    陳冠廷說，他上週就與同黨籍立委沈伯洋等人協調完畢，決定由沈先擔任召委，不分區立委有時要擔負比較大的責任，特別是政局紛亂時，區域立委要回地方經營基層；總召必須要調和鼎鼐，讓每位立委都有發聲機會，他也尊重柯建銘的說法。

    對於王定宇的憂心，柯建銘回應直言，他頭腦比誰都清楚，呼籲別再做不道德的指控，來掩飾自己的錯誤，希望民進黨在關鍵的大罷免時刻，要打擊的人是藍白，大家要好好團結，錯了就錯了，要能認錯反省。

    柯建銘回顧，針對潛艦預算及所有機密預算等，包括打擊無人機飛彈、戰機升級維修，他邀集黨團三長、黨籍立委和國防部長顧立雄，要一起反對國民黨提案，違者祭黨紀，因為中國會想盡辦法阻擾我國的國防機密預算，大家看議事錄或直播就很清楚，關鍵一票是會議主席王定宇怎麼走。

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