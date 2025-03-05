全台罷團集結！ 微光花蓮：別怕傅崐萁他不是花蓮王 要拔除吸血蟲

聯電創辦人曹興誠（前左三）、立法委員沈伯洋（前右三）、網紅八炯（前左二）等共護台聯盟成員，5日舉行「全台大罷免─反對政治詐騙、找回專業國會」記者會，呼籲一同反對政治詐騙、找回專業國會。（記者劉信德攝）

2025/03/05 13:13

〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免時代來襲，迄今已有32位國民黨立委罷免案一階過關，全台罷團召開記者會宣布，將成立罷免宣講團、護國網站。罷免國民黨立委傅崐萁民團「微光花蓮」引用花蓮名師葉春蓮的格言「Never say never」，向大家喊話，花蓮人不該對傅感到害怕，他不是花蓮王只是一個民選的公僕，傅只是個炒股自利的經濟犯，這次要把這個家鄉的吸血蟲拔除，讓Formosa的稱號再次閃耀。

反共護台志工聯盟上午號召全台罷免團體，召開「全台大罷免，反對政治詐騙、找回專業國會」記者會，宣示第二階段罷免行動正式開跑。聯電創辦人、罷免藍委徐巧芯領銜人曹興誠、民進黨立委沈伯洋、雙北、桃園、花蓮、新竹、台中、彰化、南投、雲林等多個罷團代表共同出席。

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沈伯洋指出，罷免第二階段連署已經要開始，自己身為志工的一員，將持續協助未來的連署行動。首先，他們將成立「護國網站」，未來罷免的相關資訊都會在這個網站上面，包括進度以及告急狀況，讓資訊能夠更加流通，也讓民眾知道現在哪裡最需要連署。

沈伯洋續指，志工聯盟將成立宣講團，在陸戰上告訴民眾現在國會發生什麼事、台灣人民正在做什麼以及抵抗什麼。他強調，這次的罷免並不是政黨之爭，而是公民運動，人民才是真正的主角，要讓國會回歸專業，自己站出來做公民最強力的後盾。

罷免傅崐萁民團「微光花蓮」發言人W表示，這次的罷免公民才是真正的主角，罷免傅崐萁行動的一路走來並不容易，第二階段會是更困難的門檻，但團隊不會因為困難就放棄。

他提及，日前遭傅崐萁團隊暴力驅趕出場的花蓮退休教師葉春蓮的格言是：「Never say never」，看到有越來越多的花蓮公民出來表態，連全國的公民都在幫忙，「我們給看看傅崐萁留了什麼家鄉給我們，百廢待舉、百業待興，20年的時間還不夠嗎？傅崐萁就是最該負責任的人，因為花蓮人真的受夠了！」

W說，花蓮人真的是受夠了，受夠傅崐萁的巧言寧色、囂張跋扈、道德敗壞、骯髒手段、舔共賣國，這次絕對要把這個家鄉的吸血蟲拔除，絕對要掃除花蓮人對於傅崐萁恐懼的陰霾，讓陽光重新照亮已經斑駁的清水斷崖、讓黑潮暖流重新灌注鄉親疲憊冰冷的心，讓Formosa的稱號再次閃耀這座島嶼。

「花蓮人不該對傅崐萁感到害怕，他不是花蓮王只是一個民選的公僕！」W強調，傅崐萁能有今天是因為花蓮人給他的，沒有花蓮人，傅崐萁就只是個炒股自利的經濟犯，大家今天就是要開除這樣一個惡質的政客。

W進一步喊話，「我們是微光花蓮，我們要罷免傅崐萁，我們要改變家鄉的未來，我們要守護台灣的民主，第二階段連署，請公民勇敢站出來！」

反共護台志工聯盟上午號召全台罷免團體，召開「全台大罷免，反對政治詐騙、找回專業國會」記者會，宣示第二階段罷免行動正式開跑。（記者林哲遠攝）

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