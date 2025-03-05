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    喊罷免舔共立委！閩南狼：同情楊智伃哭 明天哭的就是你

    反共網紅閩南狼表示，「今天同情楊智伃在那邊哭，明天哭的就是你」。（記者劉信德攝）

    反共網紅閩南狼表示，「今天同情楊智伃在那邊哭，明天哭的就是你」。（記者劉信德攝）

    2025/03/05 12:43

    〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免時代來臨，迄今有32名國民黨立委罷免案一階過關，12名民進黨立委罷免案則皆未達標，也讓國民黨發言人楊智伃遭到前藍委批評而落淚。反共網紅閩南狼今日表示，「今天同情楊智伃在那邊哭，明天哭的就是你」，並直言接下來還會揭露國民黨高層到中共喊兩岸一家親，晚上去吃甜點的事，呼籲大家注意統戰問題，一起罷免舔共立委。

    反共護台聯盟上午陪同數個罷團召開記者會，閩南狼直言，國民黨覺得舔共才是好，楊智伃開始打感情牌，但卻是哭給「中央（指中國）」看，大家要知道，「今天你同情楊智伃在那邊哭，明天哭的就是你」。

    此外，閩南狼批評，國民黨的「遛鳥俠」（暗指國民黨桃園市議員凌濤），當時他攻擊曹興誠，自己這麼開心，現在被挖出來就說下三濫，還請國民黨背書、闢謠，只許州官放火，不許百姓點燈。

    閩南狼進一步說，接下來，他還有很多國民黨高層到中國，早上參加海峽論壇喊兩岸一家親，晚上去吃甜點的事情，請大家一定要注意統戰的問題，他也會推出第二首罷免歌曲，呼籲大家一起來罷免舔共立委。

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