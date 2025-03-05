落淚被罷團酸 楊智伃：罷團幹部應思考自己是否違法、損害公共利益

國民黨「打惡罷戰隊」今日上午跑到監察院檢舉推動罷免藍營立委的公民團體違法募款。（記者施曉光攝）

2025/03/05 12:07

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨發言人楊智伃昨天在政論節目上因為前立委鄭麗文批評黨中央未努力推動罷免綠營立委而落淚，遭罷免藍營立委的公民團體發言人「阿美」酸稱該哭的人是自己，因為個資被國民黨公布，楊智伃今天上午受訪回應稱，她會檢討自己的情緒管理，至於罷團幹部的哭，也是一種情緒展現，但應該思考自己是否涉及違法、損害公共利益，「每個人哭都沒有錯，但不要做違法的事情！」

楊智伃表示，做為新世代的政治人物該有的表現或狀態，大家有很多不同面貌，有些人說要強悍、勇敢或溫柔，但她認為這些都是應該展現的面貌，哭也是一種，「哭不是怯弱，而是勇氣的展現。」

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面對支持者不滿國民黨中央處理大罷免的表現，楊智伃表示，其實黨中央有做非常多的努力，包括成立「打惡罷戰隊」，幫助被罷免的藍營立委，國民黨新媒體部每天都有傳遞正確資訊，黨中央會更努力接受外界建議，未來各階段的罷免工作所應該扮演的角色，國民黨都會全力扮演，她並強調，黨中央有黨中央的節奏與角色，希望全黨化悲憤為行動的力量，加快相關罷綠連署作業。

國民黨新北市議員江怡臻則說，民進黨主動掀起這場大罷免，而且不只執政黨提供資源，還利用違法方式收取政治獻金，國民黨面對不對稱的罷免，當然要強力反擊，現在第一階段連署還需要補件，呼籲所有民眾把對民進黨立委的憤怒，化為簽署罷免連署書，國民黨也會幫忙代收連署。

此外，針對國民黨立委王鴻微辦公室遭指控肉蒐罷免藍委案的領銜人，楊智伃回應，據了解，罷團領銜人為涉及軍方國安資訊人士，曾經在軍方任職，現在大罷免跳出來擔任罷免領銜人，立法院民進黨團總召柯建銘辦公室都可以直通國安相關聯絡人，國民黨當然懷疑國安是否在民進黨控制下會有危機。

她並強調，立委職責就是為國家安全監督查核，如果該領銜人涉及國安、違法問題，進行簡單初步的了解與查詢，當然屬於立委的職責範圍。

國民黨發言人楊智伃。（資料照）

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