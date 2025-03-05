控新竹棒球場工程錄影關鍵12天消失 邱臣遠：將究責前市府官員

新竹市代理市長邱臣遠指出，市府將向新竹棒球場工程統包商求償、究責前市府官員，也呼籲檢調單位趕緊調查是否有人謀不贓等情事。（記者洪美秀攝）

2025/03/05 12:11

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市代理市長邱臣遠今天召開記者會，展示棒球場開挖出的營建廢棄磚塊和寶特瓶，但當初施工時有12天關鍵縮時錄影畫面不見了，此外，球場安全結構也未達安全標準，覆土移除預計6月底完工，後續會針對不合規部分向廠商求償，呼籲檢調單位趕緊調查是否有人謀不贓，會再補呈資料給監察院究責前市府人員疏失，希望明年完成球場改善重啟。

新竹市工務處長陳明錚說明，覆土移除工程發現的廢土不合法，並非前市長林智堅時期核准的回填項目，且挖到的營建廢棄物所在位置確實屬於棒球場的工程範圍，並非60年代舊球場，另挖到不應存在的廢磚塊、鐵條、寶特瓶、水泥塊，在覆土區及外野區都有，市府會進行相關的過篩程序，以了解不符合規定的比例，做為向統包商求償相關依據。

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此外，陳明錚也提到，檢視棒球場施工過程的縮時影片時，發現從2019年12月27日到2020年1月7日共12天的縮時影帶消失，隨後在2020年1月8日的影像中發現左外野區出現一塊廢土區，市府已要求統包商及監造廠商說明此廢土區如何出現，也質疑這段施工縮時影帶消失恐涉不法，呼籲檢調單位追查。

陳明錚也提到，有關棒球場的結構安全未達安全標準，市府也從台灣省技師公會的鑑定報告獲得與高雄市技師公會同樣的結果，目前已先進行覆土移除工程，後續重啟球場工程因應現況，市府會找出「無梁版結構」停車場存在的結構安全限制下，最適合的改善方式，包括進行結構補強及鋪設人工草皮等。

陳明錚也說，因統包商因「土壤級配不符合統需書規定」、「結構安全有問題」、「屢次不配合本府繳交或修正相關書件」，將刊登政府採購公報為不良廠商。同時將前市長林智堅時期缺失及行政責任移送相關人提交監察院，針對此次鑑定報告確定不安全部分，及開挖發現之廢棄物等，補送監察院。

此外，原棒球場工程案將進入驗收階段，並結算同時扣回覆土移除工程金額（及罰金）、相關鑑定及律師等費用。最後會進行司法求償，包括市府要辦理重啟球場規劃設計勞務案、重啟球場工程案及棒球場營運損失、停車場營運損失等求償。

新竹市立棒球場覆土移除挖出營建廢棄物，且施工期間有12天的關鍵縮時攝影消失，新竹市府今天召開記者會說明，強調會向向統包商求償並究責前市府官員，也呼籲檢調單位趕緊調查是否有人謀不贓等情事。（記者洪美秀攝）

新竹市府工務處長陳明錚說明新竹市立棒球場覆土移除挖出營建廢棄物，且施工期間有12天的關鍵縮時攝影消失，統包商有相關的疏失，將列為不良廠商，同時會向統包商求償。（記者洪美秀攝）

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