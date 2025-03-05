國民黨「打惡罷戰隊」至監察院檢舉公民團體違法募款

國民黨「打惡罷戰隊」今日上午向監察院檢舉推動罷免藍營立委的公民團體違法募款。（記者施曉光攝）

2025/03/05 11:31

〔記者施曉光／台北報導〕繼日前指控推動罷免國民黨立委的公民團體違法募款，國民黨「打惡罷戰隊」發言人群今日上午到監察院提出檢舉，並要求監察院盡速處理，國民黨台北市議員柳采葳表示，希望監察院不要閹割自己的權力，儘速審查。

對於媒體詢問，罷免團體怎麼有錢可以吃一桌9000多元的飯？柳采葳表示，吃飯天經地義，但這些罷團可悲的是，一邊喊窮一邊用違法募款的錢吃飯，這才是真正的問題，「吃飯的錢那裡來？是否都是詐騙、誆騙民眾所取得的資金？應該說明白。」

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柳采葳還說，罷團到底是吃春酒還是慶功宴，不得而知，「一個罷免團體居然可以有春酒宴，這才是大家好奇的，一般民眾現在可能連一碗牛肉麵都嫌貴，他們吃一桌將近1萬元的餐點，大家好奇這些錢哪裡來？」她懷疑這些錢就是拿違法募款的資金來付。

柳采葳表示，曾幾何時罷免成為一門生意，從罷團吃飯的事情可以看出，民進黨把罷免當成事業，當紅利績效達到一定程度時，大家就拍拍手趕快慶功，這就是現在民進黨以及民進黨所帶出來的假公民團體的想法、作法與態度。

柳采葳指出，政治獻金法本來早就應該全面修法，民進黨提案罷免領銜人可以募款，但應該讓被罷免的人同樣也可以合理募款，現在民進黨急著修法，而且主要針對領銜人募款，就是要幫自己解套，目前無法解套，就用違法方式募款。

柳采葳表示，國民黨非常貼心的把整理好的相關證據交給監察院，希望監察院針對罷免團體幹部在群組裡教導大家如何違法募款的事情好好審理，上週監察院才發新聞稿提及募款應該遵循法律，並敦促行政院修法，原因就是現在的罷免募款不合法，她痛批現在的大罷免已經不是公民活動，而是成為民進黨賺取暴利的非法手段。

柳采葳還說，非常痛心國民黨在提出違法證據時，罷團幹部還要誣指國民黨公開個人資料，「真的笑死人」，不懂法律就好好學法，那些罷團幹部資料早就公布在網路上面，國民黨何錯之有？況且依照個人資料保護法第6條規定，只要攸關公眾利益就可以公布。

國民黨新北市議員江怡臻表示，相關違法證據明明白白，那些罷免團體還在振振有詞，因此國民黨不忍了，要提供證據給監察院，希望監察院在領取納稅人錢的時候，就相關違法事情做出詳盡迅速的處理。

她並說，去年罷免基隆市長謝國樑的團體宣稱募款金流與剩餘款項都會公布，但在罷謝案結束後，請問公布在哪裡？領銜人在哪裡？剩餘款項在哪裡？絕對不能讓去年基隆市長罷免案違法募款遮掩的情況再次發生。

國民黨發言人楊智伃指出，罷免團體知法犯法，透過群組匿名教導大家如何以現金違法募款的證據確鑿，而且所有資料都是在網路上可受公開查證，所以國民黨並沒有違反個資法，犯法的事情就是犯法，希望罷免團體不要再轉移焦點，避重就輕。

她還說，有很多熱心民眾提供國民黨資料，「打惡罷戰隊」在整理資料後，會秉持公平正義與法律的基本道德底限，強力監督，讓台灣民眾看清真相，過去基隆市罷謝團體曾經有過不良記錄，金流說不清楚，甚至發生內訌，國民黨不希望民眾對民主的熱情被扭曲誤導，繼續成為罷免團體的「盤仔」，同時希望監察院能好好調查。

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