基層不滿罷綠委0成案 傅崐萁：倉促下有手續問題 現正在補強

國民黨立法院黨團總召傅崐萁5日邀集遭罷免連署通過第一階段的藍委研商反罷免策略。（記者廖振輝攝）

2025/03/05 11:30

〔記者劉宛琳／台北報導〕為因應大罷免，立法院國民黨團總召傅崐萁今邀集罷免連署通過第一階段的藍委研商反罷免策略。傅崐萁表示，委員們會做好自己本份的工作，黨團也會努力推動民生法案；而面對綠委罷免案0成案，傅痛批罷團去年10月就開始違法連署，強調國民黨依法今年2月1日才開始進行，倉促之下有手續上的問題，現在正在補強、努力。

傅崐萁表示，今天是例行性委員們所做的時勢因應，畢竟賴清德總統要把國家搞亂掉，在一整年的亂局當中，國民黨要有怎樣的因應作為、重大的民生法案，都要順利推動完成立法。還有全世界的經貿大戰，台灣到底準備好了沒有。

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對於罷免對策，傅崐萁表示，做好自己本分的工作，推動民生法案，還有關係到國家的能源發展，我們不能因為民進黨的貪污腐化搞綠能，去廢掉全世界先進國家都重新啟用的核電，刪到台電1千億預算就說國民黨出賣台灣、癱瘓政府，那卓榮泰每年要補貼台電2千億，政府的能源政策不是每一年癱瘓掉國家兩次嗎？國民黨會全力推動福國利民的法案，讓台灣重新走回正道。

而藍營基層不滿罷免綠委0成案，傅崐萁表示，對於賴清德推動的大罷免，這些罷團從去年10月就開始違法進行，中選會一路強制保護之下做違法行為，不按照法律進行。但國民黨是依法依規，今年2月1日才開始進行，倉促之下會有手續上的問題，但現在正在補強、努力當中。

國民黨團首席副書記長羅智強表示，新的會期開始大家有一些關切的法案，可以藉此機會溝通；而面對國際局勢的險峻，來交流如何來當忠誠反對黨，黨團和黨中央都會各司其職。今天不限議題，黨團關心的題目大家都可以一起來交流，

羅智強表示，這場民進黨策動的報復式、仇恨式的惡罷，當然大家都會承受很多各方面的問題和挑戰，我們一起努力面對。

被問及罷綠委出現死亡連署，羅智強說，這個事情就可以看到民進黨立委吳秉叡的真知灼見，這是民進黨最先提出來的，還說毀憲亂政，擔心假連署問題就支持吳秉叡的身分證門檻版本，不要再說毀憲亂政。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁5日邀集遭罷免連署通過第一階段的藍委研商反罷免策略，首席副書記長羅智強出席。（記者廖振輝攝）

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