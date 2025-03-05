中國人大開幕 李強工作報告：堅定不移推進「祖國統一」大業

中國國務院總理李強今日發表政府工作報告。在涉台部分，聲稱要堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅定不移推進「祖國統一」大業。（翻攝直播）

2025/03/05 11:20

〔記者陳鈺馥／台北報導〕第14屆中國全國人大三次會議今天開幕，中國國務院總理李強發表政府工作報告。在涉台部分，聲稱要堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅定不移推進「祖國統一」大業；學者批評，「舊調重彈」毫無新意。

李強表示，要深入貫徹習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對人民軍隊的絕對領導，全面深入貫徹軍委主席負責制。全力打好實現建軍100年奮鬥目標攻堅戰，深入推進練兵備戰，捍衛國家主權安全和發展利益。

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李強指出，我們要全面準確堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」高度自治的方針，維護憲法及基本法確定的特別行政區秩序，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，支持香港澳門發展經濟、改善民主，更好融入國家發展大局，保持香港澳門長期繁榮穩定。

李強宣稱，要堅持貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展，完善促進兩岸經濟文化交流合作機制和政策，堅定不移推進「祖國統一」大業，協手共創民族復興偉業。

在經濟方面，李強提到，2025年發展主要預期目標，中國國內生產總值GDP增長5%左右，城鎮新增就業1200萬人以上；居民消費價格漲幅2%左右；居民收入增長和經濟增長同步；國際收支保持基本平衡；糧食產量1.4萬億斤左右；單位國內生產總值能耗降低3%左右，生態環境質量持續改善。

成功大學政治系教授洪敬富今日受訪表示，李強的政府工作報告，涉台部分是「舊調重彈」毫無新意，目前美中地緣衝突及貿易戰如火如荼展開，中國會比較關注經濟衝擊。

洪敬富指出，2021年9月中共通過「第三份歷史決議」，提出所謂「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，這份綱領性文件，是習近平新時代對台工作根本遵循和行動指南，目前中共對台仍維持「反獨促統促融」基調。

洪敬富分析，今年「十四五」計畫收關之年，明年要提出新的5年計畫，從全國政協主席王滬寧昨天發言完全未涉及台灣，到李強的工作報告維持過去基調，台灣顯然不是最優先次序，中共現階段是想讓中國經濟復甦。

台灣大學政治系副教授陳世民指出，習近平2027年要繼續連任，中國會刻意將經濟成長目標數字拉高，設定在5%左右，但中國經濟現況真的能夠維持5%以上或平盤嗎？習近平要連任，中國經濟成長率下降，一定會對習近平的威望構成負面影響。

陳世民說，國務院總理是沒有實權的，實權掌握在中共總書記習近平，李強並不是最高領導人，國務院工作報告的象徵意義較大，很難做經濟以外的重要政策宣示。

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