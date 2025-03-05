張益贍爆調查罷團領銜人資訊 王鴻薇：民進黨將側翼養在政府單位不用了解？

國民黨立委王鴻薇。（資料照）

2025/03/05 10:53

〔記者林欣漢／台北報導〕政治評論員張益贍指出，國民黨立委王鴻薇透過其助理，打聽罷免團體「山除薇害」領銜人「Peter」陳柏宏的資訊，對此，王鴻薇今日受訪回應，她的助理與國防部聯絡人的對話，怎麼會流到民進黨團總召柯建銘辦公室助理的手上？「國防部聯絡人是向國防部負責，還是向柯建銘、柯建銘的助理負責？」

王鴻薇表示，罷免團體也應該守法，有違法的地方就要被檢驗，張益贍披露的部分，這名罷免團體的領銜人，去年七月還在國防部政府周邊單位服務，大罷免潮開始後就離職成為領銜人，養在政府單位裡面拿公帑納稅人的錢，因為民進黨的需要，搖身一變成為罷免團體，這不應該被了解嗎？

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王鴻薇說，民進黨及其側翼，是不是擔心王鴻薇揪出民進黨養在政府單位的這些側翼？民進黨側翼政府養，這種事立委不應去了解嗎？而且，王鴻薇辦公室與國防部聯絡人的對話，怎麼會流到柯建銘辦公室助理的手上？

王鴻薇認為，這坐實了我們長期懷疑的事情，民進黨豢養他的側翼，不是用黨的費用，而是養在政府單位裡，憑什麼這樣濫用納稅人的資源，難道政府單位是民進黨的下級單位？為什麼立委助理詢問聯絡人的資料，會流到柯建銘辦公室助理的手上？國防部聯絡人是向國防部負責，還是向柯建銘、柯建銘的助理負責？

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