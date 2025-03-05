凌濤自稱「仇恨值很高」 周軒：最了解你的是「站同一邊的人」

國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

2025/03/05 11:19

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨智庫副執行長凌濤被鏡週刊爆料曾涉嫌以傳送私密照片、觸摸等方式騷擾友人，今（5）日上午接受廣播節目專訪時表示，鏡週刊6個月內兩度讓他登上封面，「代表我是民進黨頭號公敵之一」。對此，政治工作者周軒表示，「最近要跟他老闆（指國民黨主席朱立倫）搶黨主席的盧媽媽（指台中市長盧秀燕）」一個月內掉了兩個愛將，「那麼朱立倫的愛將掉一個，不是剛好而已」？

凌濤今日上午接受廣播節目專訪時，仍維持昨日的說法，強調報導內容完全捏造，而且報導中提及指控者宣稱8年前因為擔心所以沒有公開，但當時他在美國讀書，又沒有黨職與公職身分，如今對方出來指控，只是因為他「支持BNT疫苗、打擊聯電創辦人曹興誠」，「內容邏輯不通，而且很多是移花接木」，週刊還形容他的「愛家形象」受到重創，但他從來沒有營造「愛家形象」，只有「揭弊形象」，「這些年來我全部在扁人」！

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周軒在臉書PO文表示，凌濤說今天「鏡週刊爆他料是民進黨弄的，事實上他應該回去想想，最近要跟他老闆搶黨主席的盧媽媽，一個月內掉了兩個愛將」，一個打德州撲克的，一個特支費出事的。

周軒直言：「那麼朱立倫的愛將掉一個，不是剛好而已？最了解你的，不是站你對面的那個，而是跟你站同一邊的人。」

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