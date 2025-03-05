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    遭控配合藍營刪國防預算 王定宇：擔心柯總召身體狀況

    民進黨立委王定宇。（資料照）

    民進黨立委王定宇。（資料照）

    2025/03/05 10:37

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院民進黨團總召柯建銘昨上廣播節目時，指控黨籍立委王定宇唱和藍營，在外交及國防委員會聯手刪減國防預算。對此，王定宇今（5）日回應指出，剛開始聽到滿生氣的，每一位執政黨立委都竭盡力氣在維護相關預算，特別是潛艦預算。他也說，柯建銘是長輩不苛責，他比較擔心柯總召的身體狀況。

    柯建銘昨接受媒體人鄭弘儀廣播節目「寶島全世界」專訪時表示，他曾為國防預算把委員會7位成員叫來辦公室，強調一定要投反對票，否則將祭出黨紀，「結果你看表決紀錄，王定宇那一票和（國民黨立委）徐巧芯、馬文君唱和，無人機園區100億元預算被砍一半，你看表決，就是國民黨和王定宇砍的嘛。」

    「其實我是擔心比憤怒多。」王定宇表示，他一開始聽了滿生氣的，審預算過程大家都看到，府院黨也都關心我們怎麼維護國家預算，也有網路直播、議事錄，相信在國防委員會的每一位執政黨立委，都竭盡力氣在維護相關預算，特別是潛艦預算，至少在委員會層次我們是全數守住，若被莫名指控當然會有點生氣。

    王定宇說，不過後來他發現，柯總召不只是講到他，還有好多人，他比較擔心柯總召的身體狀況，是不是在認知上出了什麼問題，不是事實的東西就不是事實，這樣對黨團內部的不實指控這樣不好，但柯總召畢竟是長輩，不苛責，希望大家多關心柯總召，「他目前狀況我是覺得怪怪的。」

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