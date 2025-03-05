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    指控鄭文燦助詐團喬人事 藍營凌濤等7人因撤告不起訴

    國民黨桃園市議員凌濤。（資料照）

    國民黨桃園市議員凌濤。（資料照）

    2025/03/05 10:57

    〔記者王定傳／台北報導〕國民黨桃園市議員凌濤、國民黨文傳會副主委林家興等人，前年指控行政院副院長鄭文燦協助im.B集團主嫌曾耀鋒喬人事等，鄭文燦因此提告妨害名譽，後因鄭文燦撤告，台北地檢署今處分凌濤等7人不起訴。

    這次被告者除凌濤、林家興，還有國民黨新北市議員林國春、林金結、洪佳君與廖先翔，以及國民黨桃園市議員舒翠玲。

    2023年5月28日，舒翠玲在臉書（Facebook）發文指，「鄭文燦就是這樣在經營人脈...幫詐騙集團首腦喬高階警界人事」等；29日林國春、林金結、洪佳君與廖先翔等人召開記者會，指稱高階警官與曾耀鋒一起拜託鄭文燦升官與關說人事，及鄭文燦進出曾耀鋒的私人招待所等語；凌濤、林家興29日召開記者會指控「詐騙集團首腦不僅和鄭文燦副院長熟識有聯絡方式，兩人之間的對話甚至疑似有提拔警界自己人、照顧好兄弟，這樣子的共生關係，這樣子利益輸送」等而被告，

    鄭文燦對凌濤、林國春、林家興、林金結、洪佳君、廖先翔提告刑法誹謗罪，另對舒翠玲提告加重誹謗罪，後來鄭文燦於去年9月具狀撤回刑事告訴，北檢今日處分凌濤等7人不起訴處分。

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