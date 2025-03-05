司法委員會召委臨時換掉翁曉玲？傅崐萁：國會運作的枝枝節節不重要

對於黨團原先決定由國民黨立委翁曉玲擔任召委，國民黨團總召傅崐萁受訪表示，國民黨非常團結，內聚力非常強，這都是國會運作的枝枝節節不重要。（資料照）

2025/03/05 10:13

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院新會期各常設委員會今日舉行召委選舉，其中，司法及法制委員會召委經由推舉方式，由國民黨立委吳宗憲、民進黨立委莊瑞雄擔任召委。對於黨團原先決定由國民黨立委翁曉玲擔任召委，國民黨團總召傅崐萁受訪表示，國民黨非常團結，內聚力非常強，這都是國會運作的枝枝節節不重要。

傅崐萁指出，經過黨部協調，司法委員會還是由吳宗憲擔任召委，吳有很多實務經驗，過去一年的表現有目共睹，這個會期有非常多民生法案要推動，除了由吳宗憲繼續擔任召委，也要借重翁曉玲的實務經驗，所以推舉她擔任程序委員會的召委，貢獻心力替立法院服務。

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吳宗憲受訪表示，黨團希望自己這會期繼續擔任召委，中間有沒有什麼過程，自己也不清楚，每個委員有自己需要扮演的角色，司法及法制委員會的委員，每個人都有吃重的角色。

對於國民黨主席朱立倫之前要不分區立委「不要鬧事」，是否擔心翁曉玲提政治性法案，衝擊大罷免？對此，吳宗憲表示，自己沒有聽說這個原因，主席開會時自己在宜蘭主持公聽會，沒有在場，事後看到媒體報導，但從沒提到說哪個特定的人，國民黨不分區立委非常多，每個人都幫國民黨做很多事情，「我不認為說今天請我來做召委，是有什麼特別用意，每個人扮演自己的角色，上個會期開會也順利。」

翁曉玲則表示，當召委是苦差事，有人願意繼續擔任召委這個辛苦工作，自己樂觀其成，也很佩服吳宗憲繼續擔任召委。

媒體詢問是否感到委屈？翁曉玲說，不會，自己從來不是要爭取這個任何職位、職務，有更多時間去專心推動法案，很高興吳宗憲繼續承擔重責大任。

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