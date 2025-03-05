為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    黃國昌一日北高被酸「騎頭尾」 李忠憲：不知小草崇拜可撐到何時？

    台灣民眾黨主席黃國昌（中）2月28日參加一日北高自行車活動。（資料照）

    台灣民眾黨主席黃國昌（中）2月28日參加一日北高自行車活動。（資料照）

    2025/03/05 10:25

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌今年228以傳承前主席柯文哲騎自行車「一日北高」活動，率部分黨工職從新北土城看守所出發，強調要把信念傳達給「阿北」，並說看到「從一個人變成一群人」，柯文哲應該會覺得很高興。對此成功大學教授李忠憲表示，黃國昌不是台大醫科、又不能一日雙塔，缺乏小草最重視的單一價值崇拜，不知道還可以撐到什麼時候？

    黃國昌表定從台北看守所騎至桃園路段，直到高雄路竹才又開始騎車到終點站左營大義國中，讓網紅「四叉貓」狠酸他「一日北高」其實只騎了80公里，也有網友酸是「有始有終」，但黃國昌一路騎到新竹才休息。

    李忠憲在臉書PO文表示，前幾天看黃國昌228騎車一小段之後，就在保母車上面臉色發白的樣子，感覺就是跟他上次講英文差不多。指黃比柯文哲年紀小那麼多歲，柯文哲雖然騎電輔車造假，但體力看起來就是比黃好，想要騎單車表演也是要有一定的程度。不是台大醫科、又不能一日雙塔，缺乏小草最重視的單一價值崇拜，不知道還可以撐到什麼時候？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播