黃國昌一日北高被酸「騎頭尾」 李忠憲：不知小草崇拜可撐到何時？

台灣民眾黨主席黃國昌（中）2月28日參加一日北高自行車活動。（資料照）

2025/03/05 10:25

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌今年228以傳承前主席柯文哲騎自行車「一日北高」活動，率部分黨工職從新北土城看守所出發，強調要把信念傳達給「阿北」，並說看到「從一個人變成一群人」，柯文哲應該會覺得很高興。對此成功大學教授李忠憲表示，黃國昌不是台大醫科、又不能一日雙塔，缺乏小草最重視的單一價值崇拜，不知道還可以撐到什麼時候？

黃國昌表定從台北看守所騎至桃園路段，直到高雄路竹才又開始騎車到終點站左營大義國中，讓網紅「四叉貓」狠酸他「一日北高」其實只騎了80公里，也有網友酸是「有始有終」，但黃國昌一路騎到新竹才休息。

請繼續往下閱讀...

李忠憲在臉書PO文表示，前幾天看黃國昌228騎車一小段之後，就在保母車上面臉色發白的樣子，感覺就是跟他上次講英文差不多。指黃比柯文哲年紀小那麼多歲，柯文哲雖然騎電輔車造假，但體力看起來就是比黃好，想要騎單車表演也是要有一定的程度。不是台大醫科、又不能一日雙塔，缺乏小草最重視的單一價值崇拜，不知道還可以撐到什麼時候？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法