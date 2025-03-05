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    傅崐萁道歉稱「不知是葉老師」 林俊憲：有點太晚了

    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    2025/03/05 10:10

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立院黨團總召傅崐萁2日在花蓮藉「植樹節」舉行問政說明會，遭已近80歲的退休名師葉春蓮怒嗆通匪，隨後叫人粗魯將其架離場，引爆輿論怒火。事件延燒2天，傅崐萁終於道歉。對此民進黨林俊憲表示，2天的時間轉彎這麼多次，但是傅總召，恐怕有點太晚了。

    林俊憲在臉書PO文表示，傅總召終於道歉了，不過我們先來看看，這台車如何轉彎再轉彎？3月2號當天，他們架走葉老師的當下，傅總召高喊「這就是民進黨的態度，我們連一點自由都沒有」；3月3號上午，傅總召以及他控制的花蓮縣黨部，繼續指控葉老師是「深綠支持者」、「綠營側翼安排來鬧場」。

    林俊憲續指，3月3號晚上，眼看狀況不對，傅總召先是「對於場外的紛擾非常驚訝且遺憾」，然後話鋒一轉，又突然說「自己跟葉老師一樣，對賴政府火氣越來越大」，把葉老師沒說過的話塞到她嘴裡；3月4號早上，眼看昨天的發言火上加油，又跳出來說「不是他主辦，但概括承受」、「希望一切到此為止」，搖身一變，一副很有擔當的樣子。

    林俊憲直言，2天的時間轉彎這麼多次，但是傅總召，恐怕有點太晚了。

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